Jack Lang souhaite « bonne chance » à l’Algérie

Le président de l'Institut du monde arabe (IMA), Jack Lang, a souhaité lundi «bonne chance» à l'équipe nationale algérienne de football pour la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2019 qui se déroule en Egypte (21 juin-19 juillet). «Nous sommes nombreux aujourd’hui en France à partager la joie des Algériennes et des Algériens. Je leur souhaite bonne chance pour la superbe finale qui s'annonce face à nos amis du Sénégal», a indiqué le président de l'IMA dans un communiqué, félicitant les «Fennecs» pour leur «très belle qualification». L'Algérie s'est qualifiée dimanche soir face au Nigeria (2-1), grâce à un coup franc sublime de Riad Mahrez dans le temps additionnel. Pour Jack Lang, cette victoire acquise, avec un coup franc plein de sang-froid à l'ultime minute du match, est «la victoire du courage et de l'abnégation», soulignant qu'au-delà du sport, c'est la réussite de «tout un peuple». «Au-delà du sport, c'est également la réussite de tout un peuple, qui se mobilise depuis des mois avec passion et générosité pour donner à l’Algérie la place qui est la sienne : celle d'un grand pays, fier de son histoire et riche de sa jeunesse», a-t-il conclu. L'IMA organise depuis le début de la compétition la retransmission des matchs pour les publics du monde arabe, rappelle-t-on. Une exposition sur le football et le monde arabe se tient à l'IMA avec un hommage particulier au football algérien, à travers l'histoire de la mythique équipe du FLN (1958-1962) et l'épopée de la

sélection algérienne de 1982.