Les agences de voyages, prises d’assaut

Plusieurs centaines de supporters de l’équipe nationale ont pris d’assaut, lundi, les différentes agences de voyages de Bordj Bou Arréridj, dans l’espoir de se procurer un billet d’avion pour le Caire et d'assister à la finale de la Coupe d'Afrique des nations, prévue vendredi prochain. Surfant sur l'euphorie de la vielle et joie d'une qualification historique des hommes de Djamel Belmadi pour la finale de la coupe d’Afrique de nations, tous les supporters approchés par l’APS, ont affiché leur intention d’être présent dans les tribunes du stade international du Caire ce vendredi, peu importe le coût du voyage et le moyen de transport. «J'avais mis de côté quelques sous pour aller en vacances, mais là je vais revoir mes plans après cette qualification historique», nous dira le jeune Amer Bouguetaia avant de se diriger vers une agence de voyages, alors qu'au même moment, plusieurs supporters investissaient le siège de la direction de la Jeunesse et des Sports pour savoir si des vols spéciaux ont été programmés à cette occasion comme ce fut le cas lors des précédents tours. Bien que la direction de la Jeunesse et des Sports affirme qu'aucun programme n'a été établi pour le moment, ces supporters se sont dits «optimistes» quant à la possibilité pour les autorités de la wilaya de mettre en place un pont aérien pour leur permettre d’assister à la troisième finale de la CAN de l’histoire de l’Algérie après celle de 1980 et 1990.