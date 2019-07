Match de classement Tunisie - Nigeria : Terminer sur une bonne note

Les sélections tunisienne et nigériane de football s’affronteront aujourd’hui au stade Al-Salam du Caire (20h00 algériennes) en match de classement pour la troisième place, avec l’objectif commun de terminer la CAN-2019 sur une bonne note et d’effacer la désillusion d’avoir échoué aux portes de la finale de cette 32e édition. Ayant réussi à passer le premier tour avec un bilan mitigé de trois nuls en autant de matches, la Tunisie a amorcé son redressement en éliminant le Ghana en 1/8 (1-1, aux t.a.b : 5-4) puis Madagascar en 1/4 (3-0), avant de se heurter en 1/2 à une redoutable équipe sénégalaise (1-0 a.p), alors qu’il y avait de la place pour un meilleur résultat. Les «Aigles de Carthage», qui n’ont plus atteint le dernier carré depuis 2004, année de l’unique sacre remporté à domicile, auront à cœur d’arracher la troisième place aux dépens du Nigeria, éliminé par l’Algérie au bout d’un match intense (2-1). Les «Super Eagles», dirigés sur le banc par le technicien franco-allemand Gernot Rohr, partiront certes favoris sur le papier, mais devront faire face à une équipe tunisienne imprévisible qui aspire à terminer le tournoi en beauté, après une entame laborieuse. Le Nigeria, l’un des spécialistes de l’épreuve, a été assommé dans le temps additionnel par un coup franc direct magistral botté par le capitaine de l’équipe nationale Riyad Mahrez (90e+5), au moment où il jouait pour rééditer l’exploit réalisé en terre sud-africaine lors de la CAN-2013. La Confédération africaine de football (CAF) a indiqué qu’il n’y aura pas de prolongations au cours de cette rencontre de classement. En cas d’égalité à l’issue du temps réglementaire, les deux sélections disputeront directement l’épreuve des tirs au but. La finale tant attendue de cette CAN-2019, la première en présence de 24 pays, opposera vendredi l’Algérie au Sénégal, au stade international du Caire (20h00 algériennes). Il s’agit de la troisième finale de l’histoire pour les Verts après celles de 1980 et 1990, alors que le Sénégal atteint le dernier stade de la compétition pour la deuxième fois, 17 ans après sa défaite en finale de la CAN-2002 face au Cameroun (0-0, aux t.a.b : 2-3) à Bamako.