Célébration des supporters : Attention aux accidents !

Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine, a appelé lundi l’ensemble des supporters de l’équipe nationale de football à «faire attention à la sécurité de tous» et à «ne pas se laisser aller à la frénésie excessive» afin de ne plus déplorer des victimes d’accidents de la route.

Dans une lettre adressée à l’ensemble des supporters des Verts, engagés dans la compétition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en Egypte, le président de l’APN a déploré que «la célébration de la grande victoire de la sélection nationale ait été entachée d’accidents de la circulation à travers nombre de wilayas du pays, priant Dieu, le Tout-Puissant, d’accorder sa miséricorde aux victimes et courage et patience à leurs familles, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés». La célébration dimanche soir de la qualification des «Fennecs» en finale de la CAN face au Nigéria a été endeuillé par le décès de cinq personnes et 13 blessés graves dans un accident de la route au niveau de la RN 43 à l’entrée de la ville de Sidi Abdelaziz (wilaya de Jijel), suite à la collision d’un camion semi-remorque et un véhicule utilitaire à bord duquel se trouvaient les victimes.