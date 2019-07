Le vice-président de la Fédération sénégalaise : « Que le meilleur gagne ! »

L’Algérie qui affrontera le Sénégal «n’est pas meilleure» que le Sénégal, a estimé le vice-président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Saer Seck. «Je n’ai pas l’impression que l’Algérie pourra être meilleure que le Sénégal. D’ailleurs, lors du match de groupe, je crois que si nous avions été arbitrés normalement contre l’Algérie au premier tour, nous ne l’aurions pas perdu.

C’est ce qu’on peut retenir de cette rencontre», a déclaré Saer Seck, au site IGFM-Sénégal. Pour le match de vendredi, le responsable de la FSF souhaite bénéficier d’un arbitrage «normal, car c’est à ce moment là qu’on peut dire ‘Que le meilleur gagne’».

Saer Seck a salué au passage l’utilisation de la VAR (arbitrage vidéo) qui a évité au Sénégal un second penalty lors de la demi-finale gagnée contre la Tunisie (1-0 a.p.). «Pour une fois que la VAR prend une décision en faveur du Sénégal, on ne va pas s’autoflageller. Il faut s’en réjouir. Le règlement est clair dans le cas d’espace et l’arbitre n’a fait que l’appliquer, donc pas lieu de siffler un penalty», a-t-il expliqué. Selon le vice-président de l’instance fédérale sénégalaise, la balle est dans le camp des joueurs et leur entraîneur qui sont «très conscients de la mission qui les attend». «Tout le monde a envie d’écrire sa propre histoire et d’ajouter une page à celle-ci.

Une finale est faite pour être gagnée, non pas pour être jouée. On a pris toutes les dispositions pour arriver à cette finale avec un maximum de chances pour la gagner», a assuré Saer Seck. «Nous continuons notre travail avec une pensée de la mobilisation au pays.

Tous les Sénégalais sont derrière leur équipe, prient pour les Lions. En ce qui nous concerne, nous prendrons toutes nos dispositions pour apporter le maximum de joie aux Sénégalais. Une joie qu’on n’a jamais connue, il faut la vivre», a-t-il conclu.