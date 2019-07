Finale Algérie - Sénégal : Concentration maximale chez les Verts

Sous une chaleur suffocante, l’équipe nationale a effectué hier, une séance d’entraînement au stade Petrosport au Caire, en présence de 22 joueurs.

Un dispositif sécuritaire impressionnant a été mis en place à l’entrée du stade, notamment pour fouiller une cinquantaine de supporters venus encourager les Verts.

Des barrières de sécurité ont été installées aux abords de l’enceinte sportive pour sécuriser les lieux et éviter un éventuel débordement. Les fans ont été fouillés au peigne fin avant d’entrer au stade. Une fois dedans, les supporters se sont donné de la voix en interprétant leur riche répertoire à la gloire de l’équipe nationale. Les coéquipiers du portier Rais M’bolhi n’ont pas hésité à les applaudir dès leur apparition sur le terrain dans une folle ambiance. Cette séance, dont les 15 premières minutes ont été ouvertes aux médias et aux fans, s’est déroulée en présence du latéral droit Youcef Atal, forfait en raison d’une fracture de la clavicule.

Le joueur de l’OGC Nice (Ligue 1 française) a tenu à se déplacer au stade avec ses coéquipiers, en dépit de son état de santé, lui qui porte un gilet d’immobilisation de son épaule. Le gardien de but du FC Metz (Ligue 1/ France) Alexandre Oukidja, remis de douleurs au dos, a repris le travail collectif, en compagnie des deux autres portiers Rais M’bolhi et Azzedine Doukha, sous la conduite de l’entraîneur des gardiens de but Aziz Bouras. Les joueurs de champ, quant à eux, ont été soumis à un travail technico-tactique, sous la conduite de Djamel Belmadi. Au lendemain de leur qualification pour la finale, les «Verts» ont bénéficié lundi d’un quartier libre. Avant de prendre leur repos les joueurs, notamment ceux titularisés face aux Nigérians, ont été soumis à un programme de relaxation et de récupération. Au menu, un léger décrassage à l’hôtel, accompagné de séances de soins.

--------------------------

Ça sera palpitant !

La finale inédite de la 32e coupe d’Afrique des nations entre l’Algérie et le Sénégal s’annonce pour le moins difficile et palpitante et ce, pour plusieurs raisons.

Vendredi soir à 20h00, les Verts, meilleure attaque depuis l’entame du tournoi continental avec douze réalisations, seront opposés aux Lions de la Teranga, qui disposent de la plus solide ligne défensive jusque-là. Seul Belaili est parvenu à battre le portier Alfred Gommis, en six matches disputés. En effet, les poulains du coach Belmadi sont désormais l’unique sélection à avoir réussi à déstabiliser le bloc défensif sénégalais, conduit par l’arrière centre de la formation de Naples Kalidou Koulibaly.

Ce dernier sera d’ailleurs privé de finale pour cumul de cartons. Un sérieux handicap pour les adversaires de l’Algérie. Aussi, les coéquipiers de Mahrez sont les seuls à avoir disposé des poulains du coach Aliou Cissé. Cette rencontre est donc placée sous le signe de la revanche. Arrivé sur la pointe des pieds au Caire, le Onze national, qui est très vite passé d’outsider à grand favori, tentera de se confirmer face à la meilleure équipe africaine au dernier classement FIFA. Une chose est sûre, les joueurs algériens sont déterminés à se battre jusqu’au bout pour offrir le titre à leurs fans, qui font preuve aussi de mobilisation depuis le début de cette compagne africaine.

«Depuis le début du tournoi, on voulait remporter cette coupe d’Afrique. On voulait tout faire pour la gagner. Maintenant on est en finale, on va tout faire pour y arriver. Nous sommes des guerriers sur le terrain. j’ai vu Feghouli souffrir de crampes sur le terrain, mais n’a rien lâché, el hamdoullah, je suis très content de cette qualification», a déclaré le défenseur du Betis Séville à l’issue de la rencontre face au Nigéria. Par ailleurs, cette confrontation sera le théâtre d’une bataille tactique entre deux coachs, qui se connaissent parfaitement et se respectent beaucoup.

En effet, Aliou Cissé et Djamel Belmadi sont des amis d’enfance. Ils ont grandi ensemble à Champigny, en région parisienne, où ils ont fait leurs premiers pas sur les terrains de football. Leurs chemins se séparent lorsque Belmadi à rejoint le centre de formation du PSG, alors que Cissé est parti à Lille. Après de brillants parcours de footballeurs, les deux hommes embrassent la carrière d’entraîneur, avant de prendre la tête des staffs techniques de leurs sélections respectives. «Nous sommes des enfants du 94. Djamel et moi, on se connait depuis très longtemps», avait confié Aliou Cissé. Ils sont d’ailleurs contents de se retrouver en finale de la plus prestigieuse compétition continentale. «Jouer cette finale contre mon ami Cissé, c’est extraordinaire», s’est réjoui Belmadi. «C’est un bon message qu’on envoie à nos responsables du football en Afrique, c’est extraordinaire. Je connais Cissé et il fait du bon travail», a-t-il ajouté. Enfin, cette finale sera aussi le prolongement du duel du championnat anglais entre Manchester City et Liverpool FC et leur deux stars respectives, en l’occurrence Ryad Mahrez et Sadio Mané. De quoi tenir en haleine toute la planète football.

Rédha M.