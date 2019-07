Dans la lucarne : Ils l’ont fait

Cette CAN 2019 est tout près du baisser de rideau. Il ne lui reste que cette finale pour laisser place à la prochaine qui aura lieu, si tout va bien, au Cameroun. Ce pays n'est pas encore totalement prêt. Il y aura certainement d'autres postulants, même si la Côte d'Ivoire ne veut pas lâcher. En effet, l'édition de 2021 devait être organisée dans ce pays avant que la CAF d'Ahmad Ahmad ne la lui enlève pour l'octroyer au Cameroun. Un charivari qui montre les atermoiements, voire les accointances de la nouvelle équipe dirigeante de la CAF. Notre sélection nationale, depuis le lancement de la présente édition, avait réussi à faire l'unanimité autour d'elle. Déjà, au premier tour, elle avait réussi un sans faute avec trois victoires en autant de matches et surtout zéro but encaissé. Le meilleur est lié à sa victoire devant le Sénégal, la première équipe africaine au Ranking FIFA. Une performance qui mérite d'être relatée du fait que l'Algérie avait reculé dangereusement dans le classement mondial. Puis, les choses deviennent de plus en plus difficiles. Cela réside dans le fait que les niveaux sont de plus en plus élevés et tout le monde sort tout ce qu'il a dans le «ventre». En effet, l'élimination directe nous met dans des situations où les matches sont «gagnés ou perdus». Ceci dit, Belmadi et son groupe sont conscients qu'une défaite ne va pas nous permettre d'avoir une autre occasion pour vous reprendre. Ceux qui avaient douté dans les objectifs tracés par Belmadi et aussi le choix de joueurs sont appelés à revoir leurs copies.

Là, on peut dire qu'il a été sûr de lui, puisque les joueurs convoqués, à l'instar de Guedioura, Zeffane, lui ont donné aujourd'hui raison.

A titre d'exemple, Guedioura, le joueur de Worverhampton, a réussi jusqu'à maintenant une coupe d'Afrique de haut niveau. Il est fort probable qu'il va changer de clubs pour un autre plus huppé. Et il le mérite amplement. Zeffane, qui a été décrié par la presse, est en train de s'imposer comme un élément qui possède de grandes qualités au niveau de la défense et notamment au poste d'arrière-droit. D'autres joueurs comme Abeid, Ouanas et bien d'autres ont confirmé tout le bien dont pensait Belamdi sur la valeur de chacun. On ne s'est pas trompé sur ses choix. Ce qui lui avait permis de «monter» un ensemble solide et surtout très motivé et prêt pour tous les «combats». Nous avions vu cela devant la Côte d'Ivoire lors des quarts de finale et surtout en demi-finale devant les super eagles. On les a étouffés notamment en première mi-temps. Malgré la fatigue, puisqu'on n'a pas bénéficié d’une même durée de repos que les nigérians, les joueurs ont montré une grande fraîcheur physique. Ce qui avait eu pour effet de remettre nos adversaires à se contenter de rester dans leur zone. La «grinta», la motivation et l'implication de tous les joueurs autour du projet de Belmadi ont été derrière cette grande réussite de l'équipe de cet entraîneur qui est en train de défrayer la chronique. En dominant le Nigeria en lui barrant la route de la finale, on vient de faire un double coup ; éliminer un adversaire sérieux, mais aussi on a pris notre revanche concernant notre dernière élimination au mondial russe. Ayant réussi avec brio à atteindre la finale, la troisième de notre histoire, les nôtres n’ont pas démenti leurs ambitions. Il faudra désormais forcer le sort et «monter sur le toit» de l'Afrique en restant surtout humbles jusqu'au bout. Tous les feux sont au vert !

Hamid Gharbi