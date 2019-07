Mobilis : accompagner les fans

Mobilis apporte son soutien au sport national, et particulièrement à l’équipe nationale de football, en accompagnant les supporters qui ont effectué le déplacement en Égypte, à l’occasion de la demi-finale de la coupe d’Afrique des nations qui a opposé les Verts au Nigeria. Mobilis, partenaire officiel de la Fédération algérienne de football et de l’équipe nationale, avait vivement encouragé les Verts pour leur match décisif, comptant pour la demi-finale. Comme à son habitude, l’entreprise citoyenne n’a pas lésiné sur les moyens pour être près de notre équipe nationale pour aller loin, très loin même dans la compétition. À l’instar des autres manifestations footballistiques, l’opérateur historique a affrété un avion de Tassili Airlines pour transporter des supporters venus des quatre coins du pays. La nouvelle initiative de Mobilis a été applaudie par les supporters des Fennecs, tout en souhaitant que la même expérience soit renouvelée à l’occasion de la finale. En effet, Mobilis a pris en charge le déplacement de 150 supporters, pour vivre sur place les prouesses du football algérien et hisser haut l’emblème national. Coiffés de casquettes vertes, portant des t-shirts blancs flanqués du logo de Mobilis et de de celui de la FAF, et drapés de l’emblème national, les supporters sélectionnés suite à un tirage au sort étaient composés des employés de Mobilis, d’Algérie Télécom, d’Algérie Télécom Satellite (ATS) venus des différents services de Holding AT. La délégation comprenait également des journalistes représentant les médias électroniques, audiovisuels et la presse écrite qui ont vécu, au même titre que le reste des supporters, une soirée historique. Mobilis a permis aux 150 supporters de vivre en direct et de près l’ambiance indescriptible du stade international du Caire, dans lequel les «guerriers du désert» ont arraché héroïquement le billet pour la finale face à la coriace équipe nigériane dans les ultimes secondes. L’initiative de Mobilis a permis à 150 autres voix de scander haut et fort «One, two, three, viva l’Algérie», mais aussi de soutenir les gars à Djamel Belmadi, à leur tête Riyad Mahrez, jusqu’au coup de sifflet final. À la tribune ouest de l’enceinte sportive de 100.000 places, les supporters et les cadres accompagnateurs de Mobilis ont explosé de joie, certains ont même versé des larmes suite à la victoire précieuse qui ouvrira la porte pour une deuxième étoile sur le maillot des Verts.

Mohamed Mendaci