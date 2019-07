Pour faire partie du voyage : Les supporters en nombre au stade du 5-Juillet

Les supporters algériens se sont présentés hier en nombre au stade 5-Juillet (Alger), pour faire partie du voyage organisé en Égypte, en vue de la finale.

Ces «irréductibles» des Verts de toutes les catégories d’âge ne veulent pas en effet rater cette occasion inouïe de suivre de très près les Mahrez & Co grâce au pont aérien mis en place par les autorités algériennes qui va permettre à 4.800 d’entre eux de faire le déplacement au pays des «Pharaons», lesquels s’ajouteront à ceux déjà sur place. Pour ce faire, un Conseil interministériel, présidé par le Premier ministre Noureddine Bedoui, a décidé lundi de mobiliser 28 avions pour transporter, dans la nuit de jeudi à vendredi, quelque 4.800 supporters vers le Caire, «en veillant, dans la répartition des vols, à donner la chance à tous les citoyens à travers l’ensemble du territoire national, notamment ceux des wilayas du Sud, pour faire le déplacement et encourager l’équipe nationale». Si l’opération a débuté dans un cadre organisé tôt mardi matin au Stade Olympique avec notamment deux accès, l’un pour les dames, au niveau de la porte n° 1 et un autre pour les messieurs, au niveau de la porte n° 2, elle a vite enregistré des dépassements au fur et à mesure que la foule grossissait. «Je suis venu de Ghardaïa, j’ai passé la nuit ici et je n’ai pas pu accéder au stade. A ce que je sache je vais payer ma place dans l’avion, je ne voyage pas gratuitement», s’est emporté un jeune d’une vingtaine d’années. Les supporters désirant en effet se rendre en Egypte doivent s’acquitter de 35.000 DA, une somme qui ne couvre pas évidemment tous les frais du voyage mais dont le coût a été amorti par l’Etat et les sponsors. Dès le début de l’opération, une petite bousculade a fait effondrer quelques barrières de sécurité. «Ils (les organisateurs, ndlr) font entrer que leurs amis. C’est du clientélisme», a pesté un autre fan des «Verts», enveloppé de l’emblème national.



Pas de suppression de visa



La gente féminine était également présente sur les lieux de la vente très tôt dans la matinée de mardi pour être sûre d’être servie. «Nous partons en Egypte pour soutenir notre pays à l’occasion de cet évènement historique», a indiqué une trentenaire qui n’a pas manqué de souligner au passage qu’elle trouvait «bizarre que les gens s’étonnent de l’engouement de la gent féminine» pour cette finale de la CAN. «Nous sommes Algériennes autant que les hommes et nous aussi nous voulons apporter notre soutien à l’équipe nationale. Nous avons commencé par le faire de loin, lors des tours précédents, mais puisqu’aujourd’hui l’occasion se présente d’aller au cœur de l’évènement, pourquoi ne pas le faire ?», a-t-elle ajouté. Interrogée par l’APS sur l’information rapportée par des médias selon laquelle le visa d’entrée en Egypte allait être supprimé pour les Algériens en prévision de la finale de vendredi, une responsable à l’ambassade d’Egypte à Alger a catégoriquement démenti.

«Non il n’y aura pas de suppression de visa. Notre ambassade a accordé beaucoup de facilités aux Algériens depuis le début de la CAN et nous allons continuer à le faire en prévision de la finale. Nous délivrons le visa dans la journée, en quelques heures seulement», a-t-elle dit. Concernant les billets d’entrée au stade international du Caire, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim Bernaoui, a été chargé en coordination avec la Fédération algérienne de football (FAF) de prendre toutes les mesures de manière anticipative afin d’assurer un nombre suffisant de tickets au profit des supporters de l’équipe nationale.

--------------------------------

28 avions pour transporter 4.800 supporters

Un Conseil interministériel, présidé par le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a décidé de mobiliser vingt-huit avions pour transporter, dans la nuit de jeudi à vendredi, quelque 4.800 supporters vers le Caire pour encourager l'équipe nationale de football à l'occasion de la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2019) qui l'opposera à son homologue sénégalaise, vendredi prochain à 20:00 (heure algérienne) au Stade international du Caire, a indiqué lundi un communiqué des Services du Premier ministère. A l'entame de la réunion à laquelle ont pris part les ministres en charge des Affaires étrangères, de l'Intérieur, des Finances, de la Jeunesse et des sports, des Transports et du Tourisme, des représentants du ministère de la Défense nationale et les responsables d'Air Algérie, de Tassili Airlines, de l'Office national du tourisme (ONT) et de Touring club d'Algérie, le Premier ministre a félicité l'équipe nationale de football suite à sa qualification pour la finale de la CAN.

Il a également salué «le nationalisme des supporters qui ont tenu à encourager notre sélection nationale durant tous les tours de cette compétition continentale et ceux qui ont manifesté leur volonté de faire le déplacement pour l'encourager lors de la finale», soulignant la détermination de l'Etat à mobiliser tous les moyens matériels et humains disponibles pour satisfaire cette demande. Dans ce cadre, le Premier ministre a salué les efforts consentis par le Commandement de l'Armée nationale populaire (ANP), à leur tête le Général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, Chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, sa contribution efficiente au transport des supporters et sa disponibilité à poursuivre cette démarche, en mobilisant neuf avions dans le cadre du pont aérien.

Il a, en outre, insisté sur la nécessaire conjugaison des efforts de tous les intervenants et la mobilisation de tous les moyens disponibles pour transporter le plus grand nombre de supporters possible et garantir les meilleures conditions de leur prise en charge à l'aller et au retour au pays à travers la mise en place d'un pont aérien pour le transport des supporters vers le Caire et la mobilisation de vingt-huit avions à cet effet, pour transporter quelque 4.800 supporters, dans la nuit de jeudi à vendredi, en veillant, dans la répartition des vols, à donner la chance à tous les citoyens à travers l'ensemble du territoire national, notamment ceux des wilayas du sud, pour faire le déplacement et encourager l'équipe nationale.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports a été chargé, en coordination avec la Fédération algérienne de Football (FAF), de prendre toutes les mesures de manière anticipative afin d'assurer un nombre suffisant des tickets pour le match de finale au profit des supporters de l'équipe nationale.

Dans ce sens, Touring club Algérie a été chargé en coordination avec les services du ministère des Affaires étrangères de réactiver le même plan adopté auparavant pour la prise en charge de tous les aspects liés au déplacement des supporters (inscription, visa, tickets et déplacement au Caire) tout en leur réunissant les meilleures conditions durant leur séjour au Caire. Par ailleurs, le Premier ministre a insisté sur l'impératif de prendre les mesures nécessaires pour garantir le retour au pays de tous les supporters, dans les meilleures conditions, y compris ceux qui sont en Egypte actuellement et qui ont préféré prolonger leur séjour dans ce pays frère en vue de soutenir l'équipe nationale, souhaitant aux Verts une victoire éclatante à même de réaliser les aspirations du peuple algérien et d'ajouter un second titre continental à leur palmarès.