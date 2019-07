Porteur d’un message du président malien : Le MAE en visite aujourd’hui en Algérie

Le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Mali, Tiébilé Dramé, effectuera aujourd’hui et demain une visite de travail à Alger. M. Dramé sera porteur d'un message du président malien, Ibrahim Boubacar Keita, au chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah. Ce déplacement en Algérie du chef de la diplomatie malienne intervient au lendemain de la visite à Bamako, les 17 et 18 juin dernier, du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, à l'occasion de laquelle il a coprésidé avec son homologue malien la 14e session du Comité bilatéral stratégique (CBS) algéro-malien, a ajouté la même source. M. Boukadoum a présidé à l'occasion de cette même visite la 3e réunion ministérielle du Comité de suivi de l'Accord (CSA) d'Alger, la visite de M. Dramé permettra aux deux ministres de «poursuivre la concertation politique entre les deux pays autour des relations bilatérales et des questions régionales d'intérêt commun».