M. Arkab reçoit l’ambassadeur d’Egypte : Examen des opportunités de coopération

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a reçu, hier à Alger, l’ambassadeur d’Egypte,. Aimen Machrafa pour passer en revue l’état des relations de coopération entre les deux pays dans le domaine de l’énergie, qualifiées de très bonnes.

Les deux parties ont relevé les énormes possibilités et opportunités de coopération et d’investissement entre les entreprises des deux pays dans les domaines, notamment de l’électricité, des énergies renouvelables, des hydrocarbures, de la pétrochimie et de la formation.

L’ambassadeur qui a relevé l’excellence des relations de coopération a exprimé l’intérêt et la disposition des sociétés égyptiennes à travailler avec les sociétés algériennes dans des projets concrets en Algérie et en dehors de l’Algérie.