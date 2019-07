Moudjahid de la première heure : Décès du moudjahid Belkacem Hafsaoui

Le moudjahid Belkacem Hafsaoui, dit «Belkacem el Akri» est décédé, hier, à l'âge de 85 ans, des suites d'une longue maladie, a-t-on appris auprès du ministère des Moudjahidine. Né le 20 juillet 1934 dans la wilaya de Khenchela, le défunt, militant du Parti du peuple Algérien (PPA), était un moudjahid de la première heure, connu pour son parcours militant, constellé de hauts faits.

Le défunt a occupé plusieurs postes dont celui de responsable de la formation des «commandos» en 1958, avant de passer au grade de sous-lieutenant, et celui de responsable de la quatrième zone, puis de la première zone à Batna jusqu'en 1962.

Tout au long de son parcours militant, le regretté a participé à plusieurs accrochages et batailles livrées à l'armée coloniale française, à l'instar de l'Offensive du Nord-Constantinois en 1955. Au lendemain de l'indépendance, Belkacem Hafsaoui fidèle aux principes du 1er Novembre, a rejoint l'action partisane, en devenant responsable au sein du parti du Front de libération nationale (FLN), puis à l'organisation des anciens combattants (1966-1971). En cette douloureuse épreuve, le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a présenté ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt et à ses compagnons d'armes, priant Dieu Tout-Puissant de lui accorder Sa Sainte miséricorde et de l'accueillir en Son Vaste Paradis.