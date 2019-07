Tiaret : Livraison de 485 véhicules multifonctions

Pas moins de 485 véhicules multifonctions, types et volumes ont été livrés hier par la Société algérienne de fabrication de véhicules Mercedes Benz (SAFAV-MB) d’Aïn Bouchekif (Tiaret), relevant du ministère de la Défense nationale (MDN).

Le Directeur général de la société de distribution et des services après vente (SUV) de la marque Mercedes Benz, Hamoud Tazourti, qui a signé le protocole de livraison a souligné, à cette occasion, que «335 véhicules légers ont été remis à la Direction centrale du matériel du MDN, 115 autres à la Direction générale de la Sûreté nationale, 24 véhicules dont 12 légers d’extinction des feux à la Direction générale de la Protection civile et le reste a été remis aux filiales de Sonatrach et à des clients privés». Le même responsable a également déclaré que «la SUV de véhicules Mercédès Benz prépare l’ouverture d’unités de maintenance, de distribution et de services après-vente par l’exploitation des structures relevant de la SNVI dans les wilayas de Sétif, Oran, Ouargla et Béchar, comme première étape, outre l’agrément de 15 concessionnaires qui assureront la vente de produits et pièces de rechange, des services après-vente à travers le territoire national». Pour sa part, le directeur général de la SAFAV-MB d’Aïn Bouchekif, Karim Kharroubi, a souligné que la société a lancé, depuis avril dernier, la production d’un nouveau modèle Sprinter VS 30 qui sera commercialisé avant la fin de ce mois de juillet courant. La production de ce genre de véhicules a nécessité l’élargissement de la chaîne de production et l’intégration de l’automatisme dans l’installation. La production de cette nouvelle marque, lancée en fabrication en Allemagne en 2018, se fait à 100% à l’usine de Tiaret et a nécessité le recrutement de 150 nouveaux agents. La cérémonie de livraison, présidée par le général Smaïl Krikor, président du Conseil d’administration de la SAFAV-MB, s’est déroulée en présence de représentants des institutions ayant reçu cette première partie de véhicules. La production de la SAFAV-MB a été lancée en 2014, date de l’inauguration de l’usine par le chef d’état-major de l’ANP et vice ministre de la Défense nationale, le général de corps d’armée, Ahmed Gaid Salah, avec 15.000 véhicules pour atteindre 2.000 véhicules par an de type Class C tout terrain et 6.000 autres de type Sprinter.