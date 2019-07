M’sila : deux personnes écrouées et 11 autres sous contrôle judiciaire

Deux personnes ont été placées en détention provisoire et onze autres sous contrôle judiciaire, tandis que 27 personnes ont fait l’objet d’une citation à comparaître dans le cadre d’une affaire de corruption confiée au juge d’instruction près le tribunal de M’sila. Les faits remontent au 9 juillet, suite à l’ouverture d’une enquête par les services de la police judiciaire concernant une affaire de falsification de documents officiels ayant permis de remonter au principal prévenu répondant aux initiales de K. D., en plus de 40 autres personnes qui procédaient à la constitution de dossiers au profit d’entrepreneurs pour leur permettre de bénéficier, d’une manière frauduleuse, de transactions publiques. Cela a occasionné un préjudice financier estimé à 160 millions de dinars à 5 administrations publiques, victimes de cette affaire. A rappeler que 40 personnes, dont des responsables de l’administration publique, ont été entendus, dimanche dernier, par le juge d’instruction près le tribunal de M’sila, notamment pour faux et usage de faux documents officiels délivrés par l’administration publique contre rémunération, mais également pour négligence, complicité et participation.