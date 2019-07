Tunisie : destination préférée des Algériens

Bon an mal an, les Algériens restent fidèles à la destination Tunisie, qui continue à s’imposer comme l’une des plus séduisantes et des plus concurrentielles pour eux, attirant ainsi, de plus en plus de touristes chaque année. Au moment où les pouvoirs publics ne cessent de multiplier les initiatives pour promouvoir les meilleurs moyens de relancer le secteur touristique afin de se détacher de la dépendance aux hydrocarbures, les familles algériennes, en quête de moments de détente et d’évasion à petits prix et de qualité, continuent d’affluer vers la Tunisie. «Il est un peu trop tôt, mais il faut savoir que d’ici quelques semaines, des dizaines de milliers d’Algériens vont déferler sur la Tunisie, comme chaque année» déclare Karim, agent d’une agence de voyages située à Oued Romane. Il ajoute, en outre, que c’est la première destination visitée par nos concitoyens pendant la saison estivale, «Les Algériens préfèrent la Tunisie, à cause des prix abordables pour un séjour d’une semaine dans des hôtels respectables et corrects», souligne-t-il, expliquant aussi que les familles algériennes privilégient cette destination à cause de la possibilité de voyager par route, «ce qui leur revient moins cher que de prendre l’avion». En outre, ils sont aussi attirés par les diverses attractions touristiques qu’offre la Tunisie, notamment les montagnes, le désert, les plages et les complexes touristiques qui se trouvent sur toute l’étendue du littoral Tunisie. Les touristes ont donc la possibilité de bénéficier de tout les moyens de distractions et profiter de la qualité des services et les meilleurs conditions pour passer un bon séjour susceptible à même d’attirer et de fidéliser plus de familles algériennes.

Mais, en parallèle, il est important de mentionner que l’Algérie, elle aussi, ne manque d’atouts touristiques. Certains diront même qu’ils sont bien meilleurs que la Tunisie, or, les prix concurrentiels et la curiosité de découvrir un nouveau pays restent les facteurs déterminants du choix des familles algériennes. «Les séjours en Algérie sont très chers et pas du tout à la portée de la majorité des Algériens» affirme Lamia Boussidi, gérante d’une agence de tourisme située à Alger. «Il ne s’agit plus de la France, de l’Espagne et autres pays européens qui sont le plus sollicités, le refus de visa pour les Algériens est devenu un véritable problème», regrette-t- elle. Elle souligne que la Turquie n’accorde plus de visa comme auparavant, ajoutant que L’Egypte refuse un visa sur quatre demandes, ce qui n’était pas assez fréquent par le passé. Le visa reste donc un obstacle pour le touriste algérien, ce qui arrange la Tunisie, une destination qui n’exige aucune formalité spécifique.

Le nombre de touristes algériens reste donc en hausse pour cette saison estivale. «On prévoit trois millions de touristes algériens pour cette nouvelle saison estivale», a révélé pour sa part, l’ambassadeur de Tunisie en Algérie. Il insiste sur les «bonnes» et «fortes» relations qui lient les deux pays. Il indique, par la même occasion, que «la Tunisie prévoit de nouvelles perspectives et des mesures très positives pour le développement des liens entre l’Algérie et la Tunisie et cela, dans la perspective de booster le tourisme». Dans ce cadre, il est utile de rappeler que l’Etat tunisien a récemment, formellement démenti les rumeurs à propos de touristes algériens qui auraient été refoulés aux frontières. «La Tunisie n’a pas interdit son territoire aux touristes algériens» a assuré le ministre tunisien de l’intérieur. Il ajoute, dans un communiqué rendu public récemment, qu’ «il n’a été donné aucun ordre, ni oral ni écrit, à cet effet, comme cela a été rapporté par certains quotidiens et repris par plusieurs médias nationaux».

Céline M. et Bachir M.