Saison estivale : Lancement d’un questionnaire d’évaluation

Très au fait des questions d’actualité qui touchent de près les citoyens algériens, les pouvoirs publics ne ménagent aucun effort pour réunir les meilleures conditions afin d’assurer une saison estivale à la hauteur des attentes. Un grand travail a été déjà réalisé, jusque-là, par les acteurs en charge du service public, notamment en matière d’hygiène et de protection du cadre de vie, le transport, l’hébergement, la prévention et la sécurité, et même l’animation culturelle.

C’est dans cette optique que le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a lancé un questionnaire électronique pour l'évaluation de la saison estivale 2019, conviant les Algériens, y compris ceux résidant à l'étranger, à y participer. Cette mesure est une opportunité offerte pour mettre en avant, en toute objectivité, les points positifs et négatifs constatés lors de cette saison estivale et pallier, par la même, les lacunes.

Il s’agit également d’adopter des plans et des programmes susceptibles de promouvoir le tourisme en Algérie. «Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la stratégie visant l'amélioration continue des services publics fournis au citoyen et ce, à travers notamment l'approche participative «, précise à cet effet, un communiqué publié sur le site officiel du ministère, qui précisera que le questionnaire électronique pour l'évaluation est disponible a travers son site électronique www.interieur.gov.dz, ainsi que sur ses pages officielles sur les réseaux sociaux. La même source affirme que l'objectif de ce questionnaire, élaboré en coordination avec l'ensemble des secteurs concernés, est l'évaluation objective de l'ensemble des prestations et activités relatives à la saison estivale 2019 «Aussi, il sera tenu compte des résultats de ce questionnaire, disponible par voie électronique jusqu'au 15 septembre 2019 et ce, dans le but d'améliorer et de renforcer les services fournis au citoyen dans le cadre de futures saisons estivales», conclut le communiqué. Il y a lieu de rappeler que le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Salaheddine Dahmoune avait affirmé lors du lancement de la saison estivale 2019, que « tous les moyens ont été déployés pour assurer le succès de la saison estivale pour offrir des services de qualité pour le citoyen, en assurant, notamment la propreté et la sécurité, les aires de stationnement, le transport et la gratuité d'accès aux plages». Le ministre a, également, instruit les walis des 14 wilayas côtières pour assurer des prestations de qualité en faveur du citoyen lors de cette saison estivale. Des prestations qui visent de prime abord, la mise en place d'un cadre unifié englobant les mesures relatives à la sécurité et à la sérénité publiques, à la santé, à l'hygiène et à l'aménagement des plages, outre la garantie des moyens de transport, des structures d'hébergement et de loisirs ainsi que l'organisation d'activités culturelles et sportives.



Aucune mention « Plage privée » ne sera tolérée



Concernant ces mesures, l'accès aux plages autorisées à la baignade est libre et gratuit. Un principe qui ne doit en aucun cas être interrompu, ni remis en cause, sous quelque forme que ce soit.

Aucune mention «plage privée» ne sera tolérée. Les panneaux affichant cette restriction seront retirés et des poursuites légales prévues par la législation en vigueur seront lancées.

Les communes concernées par l'utilisation et l'exploitation des plages peuvent exercer toute activité au niveau des plages, ou les concéder suivant les contrats de concession et du cahier des charges, élaborés dans le but d'améliorer les prestations, assurer l'exercice du contrôle par les services compétents et garantir un revenu conséquent à la collectivité locale. Les équipements balnéaires : parasol, chaise, table, ne seront pas autorisés à être entreposés sur le périmètre des plages, a indiqué l'instruction du ministère, ajoutant qu'un espace sera réservé pour leur entreposage à l'entrée de ces espaces.

Les plages autorisées à la baignade doivent obligatoirement disposer d'une ou plusieurs aires de stationnement, aménagées conformément aux normes requises, stipule la circulaire, ajoutant que le parking sera gardé et surveillé par des jeunes, recrutés soit par la commune, ou par la direction de l'action sociale, qui doit privilégier les handicapés de la localité concernée. Les communes peuvent autoriser toute activité liée à la promotion et à la vente des produits artisanaux, devant contribuer au renforcement des actions d'animation, durant la saison estivale. Ceci, néanmoins, dans le strict respect des lois.

