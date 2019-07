M. Kamel Beldjoud à Sétif : Un programme de 65.000 logements en cours

«L’Etat a tous les moyens pour être à la mesure de la confiance du citoyen. J’ai constaté au cours de cette visite que des milliers de logements sont en cours de réalisation et sont très bien avancés», soulignera Kamel Beldjoud, ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville à l’issue de sa visite de travail hier dans la wilaya de Sétif.

Une visite qui a en effet permis au ministre accompagné du wali, Belkateb Mohamed, et du président de l’APW de procéder à un état des lieux du secteur, mesurant par la même les avancées dans le domaine du logement notamment, et prendre une série de décisions allant dans le sens de la consolidation des programmes en cours.

C’est ainsi qu’il décidera à la demande du wali et de citoyens de doter cette wilaya de 1.000 logements LPA, 500 aides rurales et une enveloppe de 1,3 milliard de dinars pour la prise en charge des VRD de nombreux logements déjà achevés ou en voie de l’être mais qui connaissent cette contrainte en dépit des efforts consentis par l’Etat. Des décisions d’autant plus importantes qu’elles vont dans le sens des préoccupations exprimées par le wali lors de l’exposé et du débat consacrés au secteur dans une wilaya où le programme en cours est de près de 65.000 logements sur les différents segments, soulignera également le ministre qui ne manquera pas de faire état de l’intérêt particulier accordé aux entreprises algériennes pour la réalisation des programmes à venir.

Il fera état des efforts d’envergure consentis par l’Etat dans un secteur aussi sensible et citera l’exemple de 66.000 logements remis à l’occasion de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse au moment où le parc avoisine aujourd’hui dix millions de logements.

Ces efforts sont perçus dans leur juste dimension dans une wilaya aussi vaste ou sur les 64.505 logements qui constituent le PEC pour les segments du LPL, du LPA, de l’habitat rural, la location-vente et le LPP, 40.854 sont déjà achevés, 16.231 en cours et 7.420 non lancés indépendamment des 2.373 logements notifiés en 1999.

Il est également utile de souligner que sur le seul segment de la location-vente et un programme de 19.173 unités, 4.700 sont déjà achevées sans VRD, 2.000 sont dotées des voies et réseaux divers au moment où 8.900 sont en cours de réalisation. Le ministre et le wali qui s’entretiendront avec les acquéreurs et citoyens indiqueront que pour ce seul segment, 1.500 logements implantés à Bir N’Sa seront remis avant la rentrée scolaire et 1.500 autres début novembre alors que 6.400 unités sont programmées pour la remise au mois de mars à venir.

«10.000 familles vont ainsi rejoindre leur nouveau logement d’ici le mois de mars», dira le ministre à l’issue de cette visite qui lui permettra de se rendre dans les communes de Sétif, El Eulma, Ain Oulmène et Ain Arnet pour inspecter les chantiers de 10.000 logements avancés, pour beaucoup pratiquement achevés et poser les premières pierres de deux nouveaux programmes de 400 logements chacun à Ain Oulmène et Ain Arnet.

Dans la commune de Bazer Sakhra précisément à «Brao», Kamel Beldjoud mettra en service 900 foyers raccordés au gaz sur le budget communal.

F. Zoghbi