Points de vente du mouton pour l’Aïd : «Le cheptel ovin est sain»

Le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche organise des portes ouvertes au niveau de l’ensemble des abattoirs municipaux du pays, pour porter à la connaissance des citoyens les techniques d’abattage appropriées ainsi que les sensibiliser pour qu’ils puissent faire attention à la qualité de la viande et ce, en procédant au sacrifice dans un abattoir. Cette action s’inscrit, il faut le dire, dans le cadre des mesures prises par les pouvoirs publics visant à parer à tout risque de pathologie parmi le cheptel et à préserver la santé du citoyen. A ce titre, le directeur des services vétérinaires auprès du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Keddour Hachemi Karim, a annoncé, dimanche dernier, à la presse, en marge d’une rencontre régionale, l’organisation de rencontres consultatives avec l’ensemble des acteurs à l’instar de la fédération nationale des éleveurs, l’association nationale et l’organisation algérienne de la protection du consommateur ainsi que la chambre nationale de l’agriculture et l’assemblée interprofessionnel de la viande rouge, et ce, dans le cadre des préparatifs entamés pour assurer les prestations nécessaires aux citoyens, en prévision de cette fête, autrement dit un cheptel en bonne santé et à un prix raisonnable. Dans cette optique, la première rencontre entre les éleveurs et le ministère a été fructueuse dans la mesure où les deux parties se sont mises d’accord pour mettre à la disposition du marché, un nombre important de moutons. Les représentants des associations d’éleveurs ont, à cette occasion, assuré qu’ils allaient fournir les marchés avec un nombre plus important pour répondre à la demande et entraîner les prix à la baisse. Evoquant, à nouveau, la santé du bétail, Keddour Hachemi a indiqué que des directives ont été données à l’ensemble des services vétérinaires d’arrêter toutes campagnes de vaccination et ce, 25 jours avant la fête de Aïd-el-Adha pour s’assurer de la bonne santé des moutons et du consommateur. Il a été, d’autre part, décidé en coordination avec les services du ministère de l’Intérieur l’organisation de visites d’inspection des points de vente des régions de l’intérieur du pays pour s’assurer que l’ensemble des précautions sanitaires ont été prises.

Concernant la désignation des points de vente des moutons de l’Aïd, le directeur des services vétérinaires a affirmé que des correspondances ont été envoyées par le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche aux walis les enjoignant d’ouvrir des points appropriés aux éleveurs. Cette opération se fera, d’ailleurs, en concertation avec la chambre nationale de l’agriculture qui traitera les demandes des éleveurs désirant vendre directement leur cheptel aux consommateurs. Et d’insister sur le fait que l’ensemble des points de vente devront ouvrir avant la date du 25 juillet prochain permettant, ainsi, aux éleveurs de transporter leurs cheptels au niveau des points consacrés. Le même responsable a, notamment, déclaré que 2.000 vétérinaires, des secteurs publics et privés, ont été mobilisés pour le contrôle des ovins avant leur transfert et la délivrance d’attestations sanitaires. «Nos services relevant des wilayas pourvoyeuses de cheptel, notamment les wilayas steppiques, délivrent des certificats de santé devant accompagner ces derniers dans leur déplacement», a-t-il assuré avant d’ajouter que des permanences seront effectuées par les services vétérinaires de wilayas au niveau des APC et des DSA durant les deux jours de l’Aïd.



Le citoyen a droit à un reçu pour toutes transactions



Sur un autre registre et en réponse aux demandes des éleveurs de garantir la disponibilité de l’orge pour casser les effets de la spéculation, Keddour Hachemi, a souligné que le ministère de l’Agriculture a pris la décision de libérer l’ensemble des stocks d’orge disponible au niveau des coopératives céréalières affiliées à l’Office national des céréales (ONC) pour les distribuer aux vendeurs à un prix subventionné. Keddour Hachemi a mis à profit cette opportunité pour annoncer, pour cette semaine, une seconde rencontre regroupant les acteurs du centre du pays au siège ministère, tandis que le 18 juillet, une autre réunion sera organisée afin d’y regrouper les acteurs de l’ouest du pays. Le même responsable a également annoncé que pas moins de 5 millions de têtes d’ovins sont assignés pour la fête de Aïd-El Adha. «Un nombre qui est appelé à augmenter selon la demande des consommateurs», a-t-il fait savoir non sans conclure que le cheptel ovin est sain et qu’aucun foyer de maladie n’a été signalé durant les derniers mois à travers les différentes wilayas du pays. De son côté, le président de l’Organisation nationale de protection des consommateurs, Mustapha Zebdi, a exprimé sa satisfaction de voir la participation de la société civile dans les préparatifs de la fête de l’Aïd. Zebdi a réitéré, au passage, la proposition d’instaurer l’octroi, par les éleveurs, d’un reçu prouvant toutes transactions indiquant que «c’est un droit pour les citoyens d’avoir une traçabilité de toute transaction».

Sami Kaïdi