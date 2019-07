Grand Angle : Une fenêtre ouverte

Le démenti apporté par le ministère iranien des affaires étrangères, dans lequel est pris le soin de préciser qu’ «il n'y a aucune discussion entre l'Iran et les Etats-Unis à quelque niveau que ce soit», ne signifie pas pour autant que Téhéran refuse toute idée d’une éventuelle ouverture d’un dialogue avec Washington. Pour que cela survienne, il faudrait néanmoins, estiment les iraniens, que les américains fassent un geste fort. A savoir, lever les sanctions économiques à l’encontre de l’Iran. Certes, rien ne semble indiquer, pour le moment du moins, que l’administration américaine soit encline à satisfaire ce qui semble être une condition préalable à l’ouverture des discussions. Mais il serait toutefois hasardeux d’exclure toute probabilité d’une ouverture, à moyen ou même court terme, d’un dialogue entre les deux parties. Et pour cause, l’administration Trump nous a habitués à des retournements de situation improbables. L’exemple de la tenue des trois sommets entre le président américain, Donald Trump, et le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, est la preuve qu’en politique, «il ne faut jamais dire fontaine, je ne boirai pas de ton eau». Du reste, même du côté iranien, la position affichée à ce jour ne semble pas irrévocable, pour peu que les américains acceptent d’assouplir, ne serait-ce un tant soit peu, la leur. La déclaration du président iranien, Hassan Rohani, dans laquelle il a indiqué que les iraniens sont «toujours prêts à négocier», peut être interprétée comme une invitation au dialogue, qui même s’il demeure conditionné, n’en reste pas moins une perche qui pourrait être saisie pour mettre un terme à l’escalade verbale et les tensions dans la région du Golfe. Cette nouvelle offre, pour l’entame de discussions irano-américaines, vient se greffer à d’autres propos tenus par des dirigeants iraniens qui avaient déclaré récemment, laisser la porte ouverte à la diplomatie et au dialogue sur le dossier nucléaire, mais tout en rejetant le fait qu’elles se tiennent sous l'effet de sanctions et de pressions. Sera-t-elle pour autant entendue ? C’est toute la question. A charge pour les principales puissances mondiales, soucieuses de sauver l’accord sur le nucléaire et d’éviter ainsi de nouvelles tensions dans le Golfe, de pousser vers la désescalade. Seront-elles en mesure de persuader les uns et les autres de privilégier la voie de la sagesse ? C’est là aussi une toute autre question.

Nadia K.