Sahara occidental : L’Espagne, appelée à défendre le droit à l’autodétermination

La représentante du Front Polisario en Espagne, Kheira Bulahi Bad, a appelé Madrid à défendre le droit à l’autodétermination du peuple du Sahara occidental, soulignant que l'occupation marocaine continue de fermer les territoires sahraouis aux observateurs et militants des droits de l'homme espagnols.

S'exprimant lors de la 24e édition de la «Marche pour la paix» qui a eu lieu samedi à Séville, la représentante du Front Polisario a demandé à l'Espagne d'intervenir pour défendre le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, a indiqué l'agence SPS. Dans son intervention, Mme Bulahi a alerté les autorités espagnoles sur de graves violations commises par l'occupation marocaine dans les territoires sahraouis à l'encontre des observateurs internationaux, soulignant que plusieurs délégations espagnoles, y compris celles qui représentaient des tribunaux et le parlement, n'ont pas été autorisées à accéder à Laâyoune occupée. Exprimant sa gratitude aux organisateurs de la manifestation, dont la Fédération andalouse des associations de solidarité avec le Sahara occidental (Fandas) et l'Association de Séville amie avec le peuple sahraoui, Mme Bulahi a rappelé, à l'occasion, que le peuple andalou avait toujours défendu la solidarité avec les Sahraouis, comme un principe fondamental.

La déléguée du Front Polisario a exigé, en outre, la libération immédiate de tous les prisonniers politiques sahraouis de Gdeim Izik, ainsi que de tous les détenus sahraouis et disparus dans les prisons marocaines.

Pour sa part, le représentant du Front Polisario en Andalousie, Mohamed Zrug, a énuméré un certain nombre de demandes «claires et convaincantes» adressées aux autorités espagnoles et qui sont basées, a-t-il précisé, sur le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination.

Il a insisté, dans ce sillage, sur le soutien de l'Andalousie pour demander le respect du droit international prévoyant la tenue d'un référendum d'autodétermination permettant au peuple sahraoui de décider librement de son avenir. M. Zrug a remercié le mouvement de solidarité andalou et toutes les organisations impliquées dans la «Marche pour la paix», ainsi que tout le peuple andalou pour leur soutien à la cause sahraouie.

La marche organisée samedi après-midi dans les principales artères de la ville de Séville a vu la présence de la Ligue des étudiants et jeunes sahraouis de l'Etat espagnol (LEJSEE), de la Fédération d'Andalousie, d'une délégation de la télévision sahraouie et des familles accueillantes des enfants sahraouis.

Les participants ont vilipendé des slogans contre l'occupation marocaine du Sahara occidental et dénoncé la situation difficile que vit le peuple sahraoui.

La marche, organisée chaque année, intervient à l'occasion de l'arrivée en Andalousie des enfants sahraouis dans le cadre du programme «vacances de la paix» initié par la région de l'Andalousie.