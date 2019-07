Salon national des arts traditionnels et cultures populaires à Bouira : 30 wilayas participent à la 1re édition

La 1ère édition du salon national des arts traditionnels et des cultures populaires du patrimoine immatériel algérien s’est ouvert à la maison de la culture Ali-Zamoum de la ville de Bouira, avec la participation de 30 wilayas du pays. Organisée par la maison de la culture Ali Zamoum en collaboration avec l’association Bordj Hamza de Bouira, cette manifestation a été inaugurée par les autorités locales avec au programme des expositions dédiées aux habits traditionnels, aux bijoux ainsi qu’aux traditions de chaque wilaya participante.

Le salon se poursuivra jusqu’au 18 juillet avec au menu une série d’activités culturelles, des conférences, des pièces théâtrales, des ateliers pour enfants, a souligné à l’APS la directrice de la maison de la culture, Saliha Chirbi. Plusieurs associations culturelles prennent part à ce premier salon. Elles organiseront durant cette manifestation des galas, des séances pour la poésie ainsi que des pièces théâtrales.

«Une série de conférences ayant trait au patrimoine immatériel amazigh et son rôle dans la consolidation des liens sociaux, sera animée par les professeurs Ghorbi Mohamed (Université de Tizi Ouzou), Bouizri Said (Université de Tizi Ouou), ainsi que par l’artiste Chikhi Yazid», a souligné Mme Chirbi.

Des animations et des lectures poétiques, ainsi que des projections de films, des ventes-dédicaces de livres sont prévues durant cette manifestation, qui a drainé déjà un public nombreux depuis son ouverture. «Nous organisons ce salon pour animer la ville de Bouira et sortir de la léthargie», a expliqué la même responsable, ajoutant que l’esplanade El Wiam jouxtant la maison de la culture Ali Zaâmoum sera réservée chaque soir aux chants (Ichewiqen), ainsi qu’à la danse populaire et à la magie afin d’attirer plus de visiteurs au salon et animer la ville. Par ailleurs, une rencontre avec les poètes venus de 30 wilayas du pays aura également lieu à cette occasion pour déclamer des poèmes sur le patrimoine culturel immatériel algérien.

Au dernier jour du salon, une visite guidée à la station climatique de Tikjda au profit des participants et un gala artistique seront organisés pour clôturer la manifestation.