Tissemsilt : La troupe musicale « Awtar Zyrieb » enchante le public

La troupe musicale "Awtar Zyrieb" de Tissemsilt a gratifié durant la soirée de vendredi le public du chef-lieu de wilaya de ses plus belles pièces du genre andalou.

Cette formation a présenté, lors de cette soirée inscrite dans le cadre du programme culturel et artistique de célébration de la double fête de l'Indépendance et de la Jeunesse, des œuvres rendues célèbres par les chanteurs Nouri Koufi et Mohamed Toumi. Cette soirée a été également une occasion pour cette association de programmer des passages des poètes du Melhoun Kacem Chikhaoui, Makassi Mohammed et Abdelkader Hadjou, qui ont abordé les combats des moudjahidine de l'Ouarsenis durant la glorieuse Guerre de libération.

Des troupes artistiques et culturelles participantes au programme d'animation de célébration de la fête de l'Indépendance ont été honorées également honorées. Ce programme, élaboré par la direction de la Culture, a porté essentiellement sur les genres bédoui, andalou et moderne en plus de la mise sur pied d'expositions de photos de chouhada de la guerre de libération, de spectacles récréatifs, de théâtre et de magie au profit des enfants.