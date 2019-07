Créativité théâtrale pour enfants à Oran : en plein essor

La créativité théâtrale pour enfants connaît un bel essor à Oran, en témoigne l'affluence croissante du public aux représentations données au Théâtre régional d'Oran Abdelkader-Alloula (TRO).

Ce regain d'intérêt s'explique notamment par «l'amélioration qualitative du contenu des pièces proposées au jeune public», a indiqué le directeur du TRO, Mourad Senouci, saluant dans ce sens l'investissement consenti par sa structure culturelle et les troupes artistiques locales.

Il a évoqué, à titre d'exemple, l'engouement suscité chez les petits lors de chaque édition de la manifestation «Vacances au théâtre» qu'organise son établissement durant les périodes de repos scolaire.

«Un bon spectacle est celui qui interpelle l'intelligence de l'enfant», a observé M. Senouci, également dramaturge comptant de nombreux contes pour enfants dans sa bibliographie.

Dans ce contexte, le TRO est doté, à l'instar des autres théâtres du pays, d'une Commission qualité qui veille au bon choix du texte tout en évaluant sa rentabilité en tant que projet théâtral.

Composée d'enseignants universitaires en arts dramatiques et de comédiens, la Commission en question donne son avis «en toute objectivité», sachant que ses membres n'ont au départ aucune connaissance du nom de l'auteur du texte suggéré, a expliqué le directeur du TRO.

Dans la catégorie enfance, les critères qui s'imposent reposent essentiellement sur le caractère «plaisant» du contenu qui doit être «porteur de sens» et de «message d'intérêt culturel et pédagogique», a-t-il soutenu. «Le texte doit, toutefois, répondre aux critères de la dramaturgie et ne jamais être infantilisant, interpellant plutôt l'intelligence des enfants», a fait valoir M. Senouci.

L'étape suivante de la démarche qualitative a trait, quant à elle, au choix du metteur en scène qui s'effectue généralement en tenant compte de son expérience dans le domaine spécifique du texte, comme il fut fait pour le spectacle de marionnettes «Pinocchio» monté avec brio par Kada Bensemicha.

Depuis la générale donnée en octobre 2018 sur la scène du TRO, «Pinocchio» continue d'afficher complet à chaque représentation, si bien qu'il a été sélectionné pour la cérémonie d'ouverture du dernier Festival culturel national de marionnettes d'Aïn Témouchent (31 mars 4 avril 2019).

Les recettes engrangées au fil des séances permettent d'affirmer que cette pièce pour enfants est «rentrée dans ses frais de production», s'est félicité le responsable du TRO, estimant que «la performance financière encourage la mise en place d'un nouveau plan d'action visant à élargir davantage la diffusion».

L'idée, a-t-il précisé, consiste en la programmation de tournées dans les zones rurales, là où les activités théâtrales sont rares, voire absentes, afin de faire bénéficier un maximum d'enfants avec accès gratuit au monde merveilleux de l'imaginaire. S'agissant des prochaines créations, le choix du TRO est déjà fixé sur quatre oeuvres dont l'inscription entre dans le cadre du plan de production de l'année en cours. Deux numéros de marionnettes, une pièce de théâtre et un spectacle de rue sont ainsi en voie de montage pour être à l'affiche du TRO dès le mois de septembre prochain. Une de ces œuvres est adaptée de «Qum qum, mared el-koutoub» qui a valu à son auteur, l'algérien Youcef Baaloudj, le Prix du meilleur texte pour enfants de l'année 2018, décerné par l’Instance arabe du théâtre (Sharjah/Emirats arabes unis).

------------------------------

Exposition collective de 5 artistes peintres

Soixante toiles signées par cinq artistes issus des wilayas dans l'Ouest du pays sont exposées au musée public national Ahmed-Zabana d’Oran, à l'initiative du bureau de wilaya de l’Union nationale des arts culturels en collaboration avec le musée à l’occasion de la célébration du 57e anniversaire de la fête de l’indépendance. Cette exposition collective régionale comprend 60 tableaux signés par Malika Kaskoussa et Taleb Mahmoud d’Oran, Abdelhadi Talbi d'Ain Témouchent Noureddine Makdès de Sidi Bel-Abbès et Youcef Alaouiya de Relizane. Les œuvres d’art mettent en exergue la beauté de la nature des villes algériennes, la richesse et la variété des traditions que recèle le patrimoine dont des spectacles de fantasia. D’autres toiles sont consacrées à la femme algérienne dans son habit traditionnel, dont le haik, et inspirés du quotidien du peuple algérien.

Les toiles exposées représentent l’impressionnisme où la diversité des techniques et la beauté de la couleur bleue dominent, à l’exception des tableaux de Taleb Mahmoud connu pour son style alliant sculpture, calligraphie arabe et arts plastiques où des pièces de monnaie reproduisent un vers d’un poète irakien glorifiant l’Algérie, sa fierté et sa dignité.

Cette exposition, qui se poursuivra jusqu’au 31 août prochain, entend donner l'occasion à des artistes plasticiens talentueux, à l'image de Noureddine Makdès et Youcef Alaouiya, de mettre en avant leurs £uvres et soumettre au public leurs expériences dans ce domaine, en plus de contribuer à l'animation artistique à Oran, a souligné le chef de bureau de l’Union nationale des arts culturels (UNAC), Boualem Abdelhafid, en marge de cette exposition collective.

La wilaya d’Oran, qui recèle un grand potentiel inestimable d’artistes et qui a le statut de capitale de l’Ouest algérien et de la deuxième plus grande ville d’Algérie, souffre, a-t-il dit, du manque d’espaces culturels, d’où la nécessité de renforcer sa galerie d’arts plastiques, surtout que la ville s’apprête à abriter les Jeux méditerranéens de 2021.

Boualem Abdelhafid a salué au passage l’aide apportée par le musée national Ahmed-Zabana ayant fourni une salle à l’UNAC pour exposer ses activités.

------------------------------

Soirées artistiques avec faste

Des soirées artistiques animées par des chanteurs versés dans différents styles et des projections en avant-première en Algérie de nouveaux films mondiaux sont, entre autres, au menu d’un riche programme élaboré par la direction régionale de l’ONCI, et ce, jusqu’au 31 août prochain, a indiqué à l’APS sa première responsable, Nabila Benzerdjeb.

L’Auditorium de l’hôtel Méridien abritera au moins cinq fois par semaine des soirées artistiques auxquelles seront conviés certains chanteurs de renom et d’autres étoiles montantes, a précisé la même source, informant que le prix d’entrée varie entre 500 et 1500 DA, "selon le programme élaboré pour la soirée". De nouveaux films, au nombre de sept longs-métrages, seront projetés au niveau de la salle Essaâda au centre-ville, une salle relevant de l’ONCI d’Oran tout comme celle d’"El Maghreb" qui ouvrera ses portes pour les associations activant dans le style andalou pour se produire sur scène, a encore souligné Mme Benzerdjeb.

Pour cette soirée inaugurale du programme estival de l’ONCI d’Oran qui aura pour théâtre l’Auditorium de l'hôtel Méridien, il est prévu un concert animé par Cheb Redouane, DJ Nassim et Groupe Taferka.