Activité touristique : S’adapter aux nouveaux besoins de la demande

«La mise en œuvre des mécanismes de la décentralisation des procédures réglementaires dans le domaine du tourisme et de l’hôtellerie vise à évaluer davantage l’état d’application des textes réglementaires qui remontent à vingt ans», a indiqué le directeur général du tourisme, Zoubir Mohamed Sofiane.

Dans une communication présentée à l’occasion d’une rencontre organisée sur ce thème, récemment à Alger, et dont une copie nous a été remise, il a insisté sur la nécessité d’une adaptation aux évolutions de l’hôtellerie internationale et aux nouveaux besoins de la demande touristique et des investisseurs dans le domaine du tourisme.

Il estime que cette initiative s’inscrit en droite ligne de la politique menée par le gouvernement dans le cadre de la grande opération de simplification des procédures et des dossiers administratifs au bénéfice des citoyens, du renforcement de la décentralisation. Il a insisté également sur la nécessité de la décentralisation de la planification opérationnelle pour la mise en tourisme des destinations nationales, et cela à travers la mise en valeur des potentialités touristiques de chaque région et de chaque territoire, et le renfoncement des structures d’accueils et leur diversification, avec l’amélioration et l’augmentation de l’offre touristique.

Aussi, l’harmonisation et la simplification des procédures administratives, à travers l’allégement des dossiers réglementaires, le renforcement de la décentralisation et déléguer plus de prérogatives au profit des services extérieurs. Il dit qu’en continuité des actions des pouvoirs publics, visant à faciliter les procédures administratives, le secteur du Tourisme a initié plusieurs actions et mesures qui se déploient comme suit : la préparation du foncier touristique, destiné à recevoir les projets touristiques, passe par plusieurs étapes qui sont prises en charge au niveau local, passant par le classement, l’élaboration des plans d’aménagement touristique, la réalisation des opérations de viabilisation et d’aménagement, et enfin la mise en concession aux porteurs de projets. Aussi, le classement de zones touristique par décret se déclenche aussi sur proposition des autorités locales, dans un cadre de concertation, à travers l’élaboration des études d’aménagement préliminaires, à laquelle prennent part tous les services concernés. En matière d’exploitation et de classement des établissements hôteliers, il a rappelé que le département du tourisme a initié un texte réglementaire qui consacre la décentralisation de la délivrance des actes de gestion, par l’octroi de l’autorisation d’exploitation et de classement des établissements hôteliers selon leur typologie et leur catégorie, et ce en confiant leur délivrance au wali territorialement compétent sur proposition de directeur de wilaya chargé du tourisme et la commission de classement de wilaya. S’agissant de développement et de la promotion des activités liées au tourisme et pour répondre aux demandes des restaurants désirant se hisser au rang de «restaurants de tourisme» et à l’effet de combler le vide juridique, M. Zoubir a fait savoir que le ministère du Tourisme a élaboré un décret exécutif relatif au classement des restaurants de tourisme par la voie d’un arrêté du wali territorialement compétent, après avis de la commission de classement de wilaya.

