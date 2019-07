Accidents de la route : Campagne de sensibilisation

Le coup d'envoi d'une campagne de sensibilisation aux accidents de la route durant la saison estivale, organisée par le Centre national de prévention et de sécurité routière (CNPSR), en coordination avec le Groupe Sonatrach, a été donné, hier, à Alger.

La caravane de sensibilisation sillonnera plusieurs wilayas côtières à partir du 15 juillet en cours jusqu'au 30 août prochain.

Dans ce contexte, le directeur général par intérim du CNPSR, Lahcen Boubeka a fait savoir, à l'occasion du lancement de cette campagne, que cette caravane, organisée sous le slogan «Ne gâchez pas les vacances de vos enfants par votre imprudence», a pour objectif de «sensibiliser et de promouvoir la sécurité routière auprès des usagers de la route, notamment lors de la saison estivale qui connaît une hausse du nombre des accidents, à cause des nombreux déplacements des citoyens vers les régions côtières pour passer leurs vacances». La caravane sillonnera plusieurs wilayas, notamment Alger, Boumerdès et Bejaia, avant d'arriver à Skikda puis à Mostaganem.

Pour la réussite de cette initiative, tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés, outre l'organisation de 3 ateliers au niveau du Centre international des Scouts musulmans algériens (SMA) à Sidi Fredj (Alger,) au profit des enfants et des adolescents. Selon les statistiques du CNPSR, les accidents de la route ont connu, lors des 5 premiers mois de 2019, une hausse de 3,14% au niveau national par rapport à l'année précédente, soit 1.281 morts et 12.914 blessés dans 9.422 accidents de la route.