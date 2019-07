Béchar : des horaires de visites inappropriés

S’agissant de la généralisation de quelques pratiques administratives au niveau régional et en raison de la canicule qui sévit actuellement, à l’exemple des horaires réservées aux administrations publiques et collectivités locales du Sud dont les heures ouvrables ont été fixées de 6h30 à 13h30, celles applicables pour les personnes se rendant au chevet de personnes hospitalisées et fixées de 13h30 à 15h, sembleraient toutefois des décisions inappropriées en ce moment, compte tenu toujours de cette grande vague de chaleur que subit la région, avec une hausse vertigineuse des températures qui dépassent les 48°C à l’ombre. Mettre le nez dehors à partir de 13h relève d’un défi absurde. C’est le moment propice où le soleil est au zénith et où toute circulation automobile ou pédestre n’existe pratiquement plus. Hormis l’absence d’arbres ou d’abri antisolaire, trouver un moyen de transport pour se rendre à l’hôpital est déjà un calvaire. En outre, bien de gens trouvent que rendre visite à ce moment-là est presque une injustice aussi bien pour les visiteurs qui en subissent les conséquences (fatigue pour les personnes âgées, risque d’insolation…) que pour les patients qui viennent à peine de digérer leur repas de midi et qui s’apprêtent à piquer l’inévitable sieste, en cette période de canicule.

Nul n’ignore qu’en été, les habitants du Sud ne commencent à circuler qu’à partir de 18h, heure à laquelle la température devient quelque peu supportable et qu’ils vaquent à leurs occupations. Un moment jugé opportun pour rendre visite aux malades. Une suggestion bien apte à améliorer le quotidien des citoyens.

Ramdane Bezza