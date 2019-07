On n’y demande pas de qualifications : Un job pour l’été

Évoquer le mot «farniente» n’effleure même pas les esprits, en ces jours caniculaires. Oser y penser fait partie de ces luxes difficiles à atteindre pour des centaines d’étudiants, très pressés de mettre un pied dans le monde du travail ou tout simplement découvrir, de près, celui-ci, à travers une expérience, peu importe le fait qu’elle soit concluante ou pas.

Nul besoin de décrocher le fameux quitus, encore moins d’avoir une quelconque qualification pour faire son premier pas dans le milieu professionnel. Quoi de plus légitime que d’aspirer à voler de ses propres ailes et compter sur soi, ne serait-ce que l’espace d’un été et surtout avoir un semblant d’autonomie financière durant une saison propice à la formule des emplois saisonniers. Il faut le dire, les examens à peine terminés, qu’on retrousse les manches et on se met au boulot. Gagner son pain, à la sueur de son front, par les temps qui courent, devient un impératif. L’été, à vrai dire, n’est pas synonyme de repos, encore moins de paresse. En tout cas, pas pour beaucoup de jeunes, garçons et filles, qui ont choisi de passer leurs vacances autrement ou tout simplement, bosser pour concrétiser de petits rêves qui leur tiennent à cœur et auxquels ils s’accrochent, malgré toutes les embûches, parsemant leur rude quotidien. Loin des loisirs, de l’ambiance particulière et animée de la saison estivale, ils sont nombreux à avoir opté pour un passe-temps pas comme les autres, pour ne pas dire carrément qu’il est moins passionnant, contraignant, parfois même humiliant et dévalorisant. On dit qu’il n’est point de sot métier et tous ces jeunes qui s’adonnent à toutes sortes de petits jobs pour se faire un peu d’argent, «honorent» ce dicton, en fermant les yeux, les oreilles aussi, sur des considérations, en rapport avec des rémunérations médiocres, un rythme de travail infernal, une couverture sociale qui fait défaut et toute une batterie de passe-droits que s’offrent des patrons ‘‘hors la loi’’. L’été a, sans doute, un goût spécial pour ces adolescents et ces jeunes, tous âges confondus, ayant troqué oisiveté et insouciance, en cette période de grandes chaleurs, contre des travaux journaliers très pénibles.



Un été avec un arrière-goût



Les emplois saisonniers, en effet, sont très tendance. Les jeunes se montrent, il faut le dire, dociles, moins rechignants dans les choix et l’exécution des tâches ou plutôt des ordres. Etre serveur, plagiste, parkingueur, livreur, caissier dans un supermarché, hôtesse d’accueil ou représentant d’un produit, titillent les esprits, à l’approche de chaque saison estivale, pas dans le but uniquement d’enrichir son CV, mais également pour se procurer son argent de poche. Si pour certains, il est question de casser la routine, c’est surtout un besoin financier à satisfaire, coûte que coûte et sans tarder. Les histoires de fierté, n’ont plus de place, d’ailleurs, tous ces jeunes n’ont qu’une seule motivation : se permettre de rêver. C’est ainsi que beaucoup d’étudiants entament leurs recherches, à partir des mois de mars et avril, pour renforcer leurs chances de trouver un emploi saisonnier. Il y a lieu de préciser que certaines entreprises vont jusqu’à établir un programme de recrutement pour les postes temporaires, en cette période, et le premier arrivé, bien sûr, sera le premier servi. C’est la règle du jeu. Aujourd’hui, la technologie joue un grand rôle en matière d’offres et de demandes de ce type de postes d’emploi qui ne tombent certainement pas dans l’oreille de sourds, d’autant plus que l’outil internet est de plus en plus démocratisé, en Algérie comme ailleurs.



Quand l’employeur use et abuse de la gentillesse des jeunes



Un boulot est, certes, une solution à un problème financier, mais très souvent d’autres désagréments s’en suivent la plupart du temps et la surexploitation vient en tête des obstacles rencontrés par les employés occasionnels. C’est le cas de Mohamed-Amine, en deuxième année secondaire gestion qui nous raconte sa mauvaise expérience avec le propriétaire d’une pizzeria qui ne cessait de le gronder. «J’étais recruté comme serveur — je voulais sortir de la monotonie — mais ça n’a pas duré plus d’une semaine». Et d’ajouter : «Le patron était arrogant et profiteur et j’étais obligé de claquer la porte. C’était sans regrets».

Oussama est passé par le même chemin, lui qui venait de soutenir son mémoire, spécialité «sport», avec une mention honorable. Oussama, recruté comme surveillant, voit ses tâches s’élargir de plus en plus, à l’installation des produits sur les rayons, déchargement de cartons de marchandises et parfois le nettoyage des devantures et de l’environnement extérieur et tout ça pour 20.000 DA. «C’était aberrant d’accepter tout cela et je n’ai pas pu tenir plus de quinze jours», avant de poursuivre qu’il n’avait, en plus aucune couverture sociale. Le travail saisonnier, certes, a permis à beaucoup de réaliser leur rêve de s’affirmer, du moins pour certains, mais certainement pas pour d’autres qui voient tous les jours, leur dignité bafouée.

Samia D.