Constantine : Jusqu’à l’aube

Constantine a vécu une nuit blanche suite à la qualification dimanche soir de l’équipe nationale. Les supporters des Verts ont envahi les rues dès que l’arbitre Gassama a sifflé la fin de la rencontre scellant la victoire des camarades de Riyad Mahrez, après un suspense intenable. Plus tôt dans la soirée, de nombreux cafés de la capitale de l’Est ont vécu, en temps réel, l’ambiance prévalant au Caire, et c’est naturellement ces derniers qui ont donné le coup d’envoi des festivités, lesquelles se sont prolongées jusqu’aux premières lueurs de l’aube. Au chef-lieu, la foule s’est rassemblée à la place des Martyrs, en face de la maison de la Culture Mohamed-Laïd-Al-Khalifa. Des plus jeunes au plus âgés, ils étaient tous là pour célébrer cette victoire qui a propulsé les poulains de Djamel Belmadi en finale après 29 ans de disette. Au fil des minutes, la circulation s’était totalement arrêtée, on n’entendait plus que klaxons, vuvuzelas, youyous et chansons à la gloire de l’EN, et fumigènes. La ferveur n’a commencé à retomber que vers les coups de minuit, et les supporters d’El-Khadra se sont séparés en se donnant rendez-vous vendredi, car il n’y a aucun doute que la fête sera encore plus grandiose. I. B.