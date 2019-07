SIDI BEL-ABBÈS : Le coup de sifflet du bonheur

Presque toute la cité de la Mekerra, à l’instar du reste du pays, s’est transformée en esplanade pour exhiber les couleurs vert et blanc, exprimer sa joie et rendre hommage à cette génération de footballeurs si exceptionnelle par leur esprit de sacrifice. Les populations locales n’a pas manqué de saisir l’opportunité, se laisser aller dans ce décor nocturne et manifester ses sensations. Des moments forts de bonheur pour une jeunesse, notamment qui s’est identifiée à cette composante à l’esprit de groupe assez singulier. Une composante qui, sous la houlette de son mentor, à savoir un coach passionné par son métier et soucieux de la protection de ses poulains, a su relever le défi et baliser adroitement la voie de la réhabilitation du sport roi. Et on ne pouvait rester insensible à cette dynamique provoquée par les Mahrez and Co et l’euphorie observée au coup du sifflet final pour se tremper dans l’ambiance et prendre part à cet événement qui a fait oublier la monotonie d’un quotidien et la forte chaleur prévalant en ce mois de juillet. La passion pour la discipline populaire fut extrêmement forte pour dépasser toutes les considérations du contexte et permettre cette évasion combien bienfaitrice. Hommes, femmes et enfants, tout le monde était obligatoirement convié à célébrer l’événement et à prendre part au spectacle offert et animé surtout par le commun des habitants venus accompagner les troupes musicales du terroir. Le refrain cher à tout un peuple uni et solidaire en la circonstance, «One, two, three, Viva l’Algérie», était repris en chœur par une foule déchaînée et sous l’admiration encore de coup de pied arrêté d’un Mahrez en véritable meneur de cette vague décidemment une fierté du pays. Avec une si rare spontanéité, la population a envahi toutes les artères et avenues de la cité, pour marquer cette qualification tant méritée après une si longue absence et reconnaître le mérite surtout d’un groupe de joueurs forts par leur sens de solidarité et armés seulement par leur esprit de combativité. Une nuit folle vraiment au vu de cet engouement relevé par une jeunesse et d’une intense animation soutenue jusqu’à l’aube. Tout s’est à vrai dire confondu au point que même les agents de l’ordre public, qui veillaient à la sécurité de ce mouvement populaire, se sont mis de la partie pour contribuer à l’égaiement du paysage et rendre attractif le décor. Des commentaires allaient bon train le lendemain pour le rendez-vous de vendredi prochain. A. Bellaha