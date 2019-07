Tizi Ouzou : Scènes de Joie

Des scènes de liesse populaire indescriptibles se sont déroulées dans la soirée de dimanche à hier à Tizi Ouzou suite à la qualification héroïque de notre équipe nationale. Dès la fin de cette historique rencontre gagnée avec brio par notre onze national, des milliers de citoyens, délivrés d’un suspense étouffant qui aura duré tout au long de cette rencontre décisive, ont automatiquement envahi les rues et autres espaces publics pour crier haut et fort leur joie et exprimer leurs totales reconnaissance et confiance aux Verts et leur coach le maestro Djamel Belmadi pour avoir qualifié l’équipe nationale à la finale de la CAN à laquelle l’Algérie n’a pas participé depuis 1990. Le décor de cette magnifique ambiance digne de grandioses fêtes s’était planté au sifflet final de l’arbitre intervenant moins d’une minute après le but qualificatif subliminal inscrit à quelques secondes de la fin du temps additionnel par Ryadh Mahrez. Délivrés par ce but, des milliers de supporters sont précipitamment sortis des cafés et des maisons où ils suivaient le match pour rejoindre la rue et placettes de la ville des Genêts et à travers toutes le localités de la wilaya pour fêter comme il se doit cette héroïque qualification intervenant en plein Hirak du peuple algérien pour le changement radical du système politique. Menés de l’emblème national, les Tizi-Ouzéens ont crié leur joie à gorge déployée jusqu’à des heures tardives de la soirée. Des cortèges de voitures, drapées de l’emblème national, à grands coups de klaxons, sillonnaient les rues jusqu’aux premières heures de la journée d’hier. Des scènes de liesse similaires ont eu lieu à travers tous les chefs-lieux de communes et de daïras. Bel. Adrar