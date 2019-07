Mascara : La fête

Le grand public à Mascara est sorti dans la rue afin de fêter la qualification de l’EN, drapeau de l’Algérie sur les épaules. Massé devant des téléviseurs sortis sur les trottoirs, des milliers de supporters des Fennecs ont explosé de joie, dimanche soir, après la qualification pour la finale de la CAN mettant fin à un intenable suspense. Dans toutes les localités de la cité de l’Émir, les fans des «Fennecs» ont suivi le match sur les téléviseurs, dans les cafés et dans les maisons de jeunes et les places publiques, le deuxième but algérien déclenche un vent de folie. Pétards et fumigènes sont lancés pour fêter la victoire et des milliers de personnes entament la descente vers toutes les artères des villes où les feux d’artifice dessinaient l’ambiance.

Des motos font pétarader leurs moteurs, des jeunes escaladent les camions, le drapeau algérien à la main. Une marée de supporters qui criaient à tue-tête : «One, two, three, viva l’Algérie», au coup de sifflet final, quelques instants après le but de Mahrez qui a offert la victoire aux siens, les supporters exultent. Dans les rues de la ville, c’est un concert de klaxons qui s’élève. «C’est super, on est en finale !» s’exclame Mourad, tout en brandissant une écharpe de l’Algérie raccompagnant à la maison sa petite sœur d’une dizaine d’années. «C’était un beau match», lance, dans un sourire, Yacine, jeune supporter qui a suivi la rencontre dans un café bondé. Les festivités ont duré jusqu’à l’aube. Sur le trottoir, beaucoup de familles avec enfants profitent de la fraîcheur du soir pour se regrouper dans les jardins publics et les terrasses des crémeries où les klaxons résonnent et les véhicules défilent. Les femmes lancent des youyous. Wassim, drapeau sur le dos, est euphorique : «On va gagner, c’est historique, tahya l’Algérie !» Myriam, elle, a les larmes aux yeux : «J’en pleure, je n’ai pas de mots !» Assia, drapeau sur le dos, lance : «C’est une fierté, je suis contente que notre équipe nationale aille en finale, un vrai challenge, une fierté populaire inégalable.» Une vraie nuit blanche après la victoire et la qualification de l’Algérie qui a fait descendre des milliers de supporters dans la rue. Après deux heures de stress et d’angoisse, l’explosion de joie. Des milliers de fans sont sortis quelques secondes après le coup de sifflet final de l’arbitre, synonyme d’une qualification de l’équipe nationale, pour exprimer leur exultation. Ils chantent. Ils dansent. Ils sont hyper heureux.

A. Ghomchi