Sétif : La nuit la plus longue

Sétif a littéralement explosé au coup de sifflet final au terme duquel l’arbitre annonçait l’événement historique et la qualification de l’Algérie pour la finale de la coupe d’Afrique des nations. Dans une ville qui donnait l’impression d’être soudainement devenue trop exiguë pour contenir sa population, ils étaient en effet des milliers à affluer de tous les quartiers de la cité d’Aïn El-Fouara pour fêter cette sublime réalisation des Fennecs et une fois encore dans l’histoire d’une ville qui aura vécu plus d’un moment faste investir en masse la grande esplanade de la wilaya et faire se confondre la nuit avec le jour. Dans le climat de joie intense marqué par un énorme rassemblement de milliers de jeunes et moins jeunes brandissant l’emblème national, scandant les «One Two Three viva l’Algérie», on ne jurait que par ce fantastique coup franc de Mahrez qui restera sans nul doute, durant longtemps, gravé dans l’histoire. Une réalisation par laquelle ce grand joueur et ses coéquipiers sont parvenus à relever un énorme défi et prouver qu’impossible n’était pas algérien, libérant mille et un vibrants youyous qui déchiraient le ciel dans une fête toute de sons, de rythmes et de couleurs de l’Algérie qui gagne, alors que des milliers de familles accompagnées de leurs enfants affluaient également de toutes parts, de toutes les cités pour se joindre à cette grande fête. Alors que des fumigènes et des feux d’artifice déchiraient le ciel, des cortèges de voitures se formaient spontanément et gagnaient à leur tour d’autres quartiers, musique de tous genre à fond pour secouer ceux qui ne mesuraient pas la dimension du défi qui venait d’être relevé par onze jeunes Algériens le cœur en bandoulière. Une fois encore, Sétif aura vécu une de ses nuits les plus longues pour exprimer sa joie intense et aller même jusqu’au bout d’une hystérie collective, tout à l’honneur des auteurs d’un tel exploit qui lui permet désormais de n’être plus qu’à un pas du sacre africain et fixer définitivement tous ceux qui doutaient des potentialités d’un grand homme qui s’appelle Djamel Belmadi.

F. Zoghbi