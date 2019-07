Oran : De Maraval à Essedikia, le délire populaire

Il fallait s’y attendre, la nuit du dimanche à lundi a été très longue, l’émotion et l’adrénaline ont atteint leur pic… Ce sont des scènes de joie et d’excitation indescriptibles qu’ont vécues les Oranais, hier, après la qualification de l’Algérie. Cette belle victoire a été accueillie par des scènes de joie partout à Oran. Des familles entières, des supporteurs, femmes, enfants, vieux, de Maraval, à Esseddikia, en passant par El-Hamri, Gambetta, le centre-ville, El-Akid, Sidi El-Houari, Mediouni ou encore Plateau, ont tous fêté cette qualification attendue depuis 29 ans. Sur les grandes places publiques où les autorités de la wilaya ont installé des écrans géants qui diffusaient les matchs, le sifflet final a provoqué l’affolement des milliers d’Oranais en délire qui ont suivi cette qualification en direct. Et bien sûr, les principales artères du centre-ville et les autres quartiers ont été envahis par des foules immenses et des cortèges de voitures pleins de jeunes criant «One Two Three viva l’Algérie» et arborant le drapeau national. «J’ai 68 ans et je suis sortie fêter la victoire de l’Algérie avec mes enfants et mes petits-enfants. Vous savez, ma fille, j’ai évité de regarder le match, car je suis hypertendue et cela m’est déconseillé. Maintenant que nous sommes en finale, je fête cette victoire. Nous en avons tellement besoin !» dit El-Hadja Saâdia. Même joie exprimée par Ryad, un trentenaire drapé des couleurs nationales : «C’est dans des moments pareils que le One Two Three viva l’Algérie prend tout son sens. Je suis content, tout simplement. Franchement, je ne trouve pas d’autres mots pour exprimer ce que je ressens. Que Dieu soit avec nous pour remporter cette coupe, car nous la méritons.

Amel S.