Dans la lucarne : La précision «chirurgicale»

Cette CAN 2019 qui en est à sa 32e édition nous a offert une finale qui, on subodore, d’ores et déjà, qu’elle sera somptueuse entre algériens et sénégalais. Les deux larrons s’étaient opposés en match du premier tour. Le dernier mot est revenu aux algériens après un match de première facture. C’est déjà en soi un ascendant psychologique à ne pas négliger. On n’en est pas encore là. En demi-finale, il y avait sur notre chemin une «grosse pointure» qui ne nous réussissait pas : le Nigeria. Dernièrement lors des éliminatoires du mondial, elle nous avait barrés la route du mondial russe. C’était une «vieille connaissance» qu’on rencontrait curieusement qu’en demi-finale. Les tableaux de la CAF sont, le moins que l’on puisse dire, intrigants, hitchcockiens». Sur le papier, la mission ne se présentait pas sous de bons auspices, surtout que le Nigeria avait bénéficié d’un jour de repos que nous. Outre cela, l’arbitre gambien Gassama ne nous porte pas dans son cœur. On avait vu cela sur les coups francs qu’ils accordait allègrement aux nigérians. Ces derniers, face à la «souricière» algérienne, trouvaient un mal fou pour sortir de leur zone. De plus, nos capés étaient survoltés avec un jeu des plus sérieux et surtout très offensifs. Malheureusement, beaucoup d’occasions sont ainsi ratées. Ce qui n’était pas le cas de l’équipe des super eagles. Elle ne pouvait procéder que sur coup franc que Gasama lui offrait généreusement. Le match était à sens unique ou presque. Et à cinq minutes de la fin de la première période, les assauts algériens sont récompensés suite à une action rapide Bounedjah-Mahrez. Ce dernier, suite à un centre parfait, obligera le défenseur adverse à tromper son propre gardien. Une domination qui aurait pu être scellée par plusieurs buts.

De retour des vestiaires, les nigérians, contre toute attente, prennent progressivement les choses en main alors que les nôtres ont un peu reculé en raison d’un manque de « jus » flagrant. Il fallait les laisser jouer pour les « assommer » par une « banderille » qui pourrait éventuellement faire « mouche ». Le match se durcit et les poulains du franco-allemand Rohr sont plus « agressifs» que jamais. En dépit de cela, tous les coups francs sont sifflés en leur faveur. Et voilà et contre le cours du match, un tir anodin presque sans destination butera sur le bras de Mandi. Quelques instants plus tard, Gassama reviendra sur sa décision pour demander la Var. Il accordera un penalty-cadeau » au Nigeria incapable de marquer sur une action franche. A 1 à 1, tout était à refaire et les camarades de Mussa sont de plus en plus dangereux, eux qui sont revenus dans le match grâce à Gassama. La témérité, la volonté, le «sang chaud» des algériens se réveillent en fin de partie. Et déjà, dans le temps additionnel, Bennacer, d’un tir « rageur », avait failli fracasser la transversale faisant dire à un commentateur « que la transversale a sauvé tout un peuple ». Ils ne restaient que quelques « clopinettes », comme dirait le regretté Hachemi Hantaz, Mahrez passera en revue une bonne « brochette » de joueurs nigérians avant de se faire « faucher ». Le coup franc, bien situé, fut pour Mahrez une aubaine inouïe. Il le bottera presque en pleine lucarne dans une position pour le moins impossible. Le joueur de Manchester City a fait taire tous ses détracteurs en envoyant superbement l’Algérie en finale, la troisième de son histoire. Les trois contre le Nigeria, c’est un peu le temps qui veut donner au suspense une autre dimension. Ceux qui avaient douté de Mahrez doivent se taire à jamais et ne plus parler de ce joueur aux qualités inégalées et inégalables. Mahrez est un peu la force tranquille de cette équipe algérienne « new look ». Sacré groupe qui n’a pas encore fini de nous étonner.

Hamid Gharbi