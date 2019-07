Mahrez – Mané, le duel se poursuit

L’Algérie retrouve en finale de la coupe d’Afrique des nations le Sénégal. Une sélection que les Vert ont déjà battue à l’occasion de la phase des poules sur le score d’un but à zéro. Pour avoir le droit de disputer le dernier match du prestigieux tournoi continental, les Lions de la Teranga ont disposé des Aigles de Carthage en demi-finale (1-0 après prolongations), alors que les protégés de Belmadi ont écarté les Super Eagles (2-1).

Le Onze national est donné comme favori par la quasi-majorité des techniciens présents en Egypte, à l’image du coach du Nigeria. «Nous avons déjà joué en amical face au Sénégal, lors de notre préparation. C’est une bonne équipe qui va certainement poser beaucoup de problèmes aux Algériens. Le match sera difficile, certes, mais je pense que la sélection algérienne a largement les moyens pour s’imposer dans cette finale, qui ne devrait normalement pas lui échapper», a déclaré l’Allemand Gernot Rohr à la fin du match face aux Verts.

En effet, en dépit des qualités techniques que renferment les deux teams, l’EN dispose d’un léger avantage sur son futur adversaire. Les coéquipiers de Feghouli, vainqueurs lors du premier match, ont un ascendant psychologique sur les Sénégalais. Par ailleurs, les Lions de la Teranga ont dû passer par les prolongations pour arracher leur qualification. Disputer trente minutes de plus en fin de parcours aura certainement son impact sur la fraîcheur physique des joueurs. D’autre part, les protégés d’Aliou Cissé seront amoindris par l’absence d’un joueur clef. Le défenseur central de Naples, Khalilou Koulibaly, pièce maitresse de l’arrière-garde sénégalaise et leader incontestable de cette équipe, est suspendu pour cumule de cartons. Une grosse perte pour les Lions de la Teranga. Cette finale, qui aura lieu vendredi prochain à 20h00 au Cairo stadium, sera aussi le théâtre d’un duel qui tient en halène, non seulement les fans des deux pays, mais aussi le monde du football international. Notamment en Angleterre où évoluent les deux stars.

Les tabloïdes anglais, à l’image des médias à travers le monde, font de cette finale un événement planétaire. Ils évoquent déjà la rencontre entre les deux attaquants et de l’importance de cette confrontation pour eux. Avec Liverpool, Sadio Mané a soulevé la coupe aux grandes oreilles, en s’imposant en finale face à Tottenham Hotspur. De son côté, Ryad Mahrez s’est illustré en Angleterre en remportant, avec Manchester City, tous les trophées possibles dans le pays. Il a ainsi gagné le championnat et la coupe d’Angleterre, la supère coupe et la coupe de la ligue. Le face-à- face se poursuit, ainsi, sur le continent africain entre les deux hommes qui ont largement contribué aux succès de leurs clubs respectifs au Royaume-Uni. L’Algérien à déjà remporté une bataille, à l’occasion de la confrontation des deux sélections dans le groupe « C ».

Une victoire serait synonyme de titre de meilleur joueur africain pour l’un ou l’autre. Par ailleurs, elle placerait légitimement le vainqueur au rang de favori pour le ballon d’or FIFA. Pour rappel, seul le Libérien Georges Weah a remporté ce trophée, parmi toutes les stars africaines du football.

Redha M.