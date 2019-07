Mahrez, le capitaine providentiel : En train de réussir « sa » CAN

L’ailier droit et capitaine de la sélection algérienne, Riyad Mahrez, a propulsé les Verts en finale de la CAN-2019 en Égypte, grâce à un coup franc direct sensationnel dans le temps additionnel face au Nigeria (2-1), frappant au bon moment, pour assumer son nouveau rôle de leader.

Ayant accompli une saison mi-figue mi-raisin sous le maillot de Manchester City (Premier League anglaise), avec toutefois un bilan de 12 buts et 12 passes décisives, toutes compétitions confondues, Mahrez est en train de réussir «sa» CAN de la plus belle des manières, parvenant à signer 3 réalisations, dont celle face au Nigeria qui vaut son pesant d’or.

«C’est le but le plus important de ma carrière depuis que j’ai rejoint la sélection», a-t-il tranché. Promu au rang de capitaine d’équipe pour ce rendez-vous continental, le natif de Sarcelles (France) a pris une autre dimension, tout en assumant ses responsabilités. Pourtant, des voix se sont élevées avant le coup d’envoi de la compétition pour contester la décision du sélectionneur national Djamel Belmadi de lui confier le brassard de capitaine, lui reprochant son «incapacité» à devenir un meneur d’hommes. Avant son but décisif face aux «Super Eagles», l’ancien Havrais a déjà fait parler la poudre en phase de poules face au Kenya (2-0), et en 8 de finale face à la Guinée (3-0).



Il revient à hauteur de Belloumi



Finalement, Mahrez a non seulement conforté le choix de Belmadi, mais a confirmé aussi qu’il restait l’une des clés de réussite de cette équipe nationale en pleine reconstruction. «Nous n’avons rien lâché, on y a cru jusqu’au bout. Notre leader (Mahrez, ndlr) nous porte en finale», a réagi le défenseur Aïssa Mandi à propos de son capitaine.

Riyad Mahrez, auteur dimanche soir de son sixième but en phases finales, est revenu à hauteur de Lakhdar Belloumi. Avec un total de 6 réalisations, Mahrez dépasse Djamel Menad et rejoint Belloumi en tête du classement des meilleurs buteurs algériens dans l’histoire de la CAN avec six buts chacun. Belloumi a marqué lors des éditions de 1980 (2 buts), 1984 (2) et 1988 (2). Mahrez avait ouvert son compteur-buts lors de la CAN-2015 en Guinée-équatoriale face au Sénégal (2-0), avant de récidiver deux années plus tard à la CAN-2017 au Gabon, en signant un doublé lors du premier match du premier tour face au Zimbabwe (2-2). Il aura donc la possibilité d’accéder au panthéon des plus grands footballeurs algériens de l’histoire et d’occuper seul la tête du classement historique des buteurs algériens dès la finale de vendredi.



Le héros



Le coup franc de la victoire. Et le tweet aussi. Riyad Mahrez a envoyé l’Algérie en finale de la Coupe d’Afrique des nations en marquant à la dernière seconde (90e+5) de la demi-finale ce dimanche face au Nigeria (2-1), au Caire (Egypte), après avoir déjà été décisif sur l’ouverture du score (40e).

Un but superbe qui a lancé une nuit festive pour les supporters algériens, notamment sur les Champs-Elysées à Paris. Deux heures après le coup de sifflet final, le héros de l’Algérie a répondu sur Twitter à un élu du Rassemblement national, Julien Odoul (président du groupe au conseil régional de Bourgogne Franche-Comté), qui souhaitait la victoire du Nigeria «pour empêcher la poursuite des violences et des pillages, pour éviter la marée de drapeaux algériens, pour préserver notre fête nationale», après les incidents qui avaient suivi la victoire algérienne en quarts de finale jeudi dernier.

«Le coup franc était pour toi», a écrit Riyad Mahrez sur le réseau social. Un message massivement partagé, en seulement quelques

minutes.