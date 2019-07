En quête d’une deuxième étoile africaine : Rien ne semble arrêter la sélection

Rien ne semble arrêter la sélection algérienne de football dans la quête d’une deuxième étoile africaine, au lendemain d’une qualification amplement méritée pour la finale de la CAN-2019, grâce à une victoire à l’arraché face au Nigeria (2-1), au stade international du Caire. La performance est exceptionnelle pour l’équipe nationale qui est en train de marquer de son empreinte cette 32e édition, faisant preuve de courage, de volonté et d’une détermination inébranlable pour aller jusqu’au bout de son objectif : soulever le trophée vendredi prochain face au Sénégal, qualifié aux dépens de la Tunisie (1-0, a.p). Alors que tout le monde s’attendait à un épuisement sur le plan physique, trois jours après le match intense livré dans des conditions climatiques assez difficiles en quart de finale face à la Côte d’Ivoire (1-1, aux t.a.b : 4-3) à Suez, les Verts ont dû puiser dans leurs ressources mentales pour tenir tête à une équipe nigériane loin d’être un foudre de guerre. Les Verts, complètement déchaînés, notamment en première période, auraient pu l’emporter sur un score large. Mais les tentatives de Bounedjah et de Belaïli, entre autres, n’ont pas été exploitées. Revenus avec des intentions plus offensives, les Super Eagles ont réussi à égaliser sur un penalty (73’) sifflé à l’aide de la VAR (Assistance vidéo à l’arbitrage). Loin de se décourager à un moment crucial de la partie, les joueurs algériens ont fait montre d’un mental d’acier, réagissant de fort belle manière. À quelques secondes de la fin du temps additionnel, le capitaine Riyad Mahrez a surgi pour botter un coup franc direct magistral qui est allé mourir dans les filets, offrant ainsi à l’Algérie la troisième finale de son histoire.



Face au Sénégal pour terminer le boulot



Vingt-neuf ans après la dernière finale, disputée et remportée à domicile en 1990, l’Algérie sait désormais qu’elle sera vendredi face à une belle occasion pour s’offrir une deuxième étoile et mettre fin à trois décennies de disette. L’occasion est donc propice pour une nouvelle génération de joueurs, déterminés et animés d’une volonté de «guerriers» pour rééditer l’exploit des Madjer, Menad et autres Chérif El-Ouazzani et Oudjani. Un éventuel exploit serait retentissant et exceptionnel, puisque l’équipe nationale n’a jamais réussi auparavant à s’affirmer en dehors de ses bases. Le meilleur résultat acquis depuis le sacre de 1990 est la quatrième place décrochée à la CAN-2010 en Angola, sous la conduite de l’ancien sélectionneur Rabah Saâdane. «Nous sommes en finale, c’est fabuleux. Nous allons tout faire pour rééditer l’exploit de la génération de 1990 et remporter le trophée», a réagi le manager général de l’équipe nationale, Hakim Medane, à l’issue de la partie. Pour pouvoir entrer dans l’histoire du football national, les coéquipiers de Sofiane Feghouli devront passer l’écueil du dernier obstacle : le Sénégal, qu’ils vont retrouver de nouveau après le rendez-vous ayant mis aux prises les deux équipes en phase de poules (victoire 1-0). Première nation sur le plan continental (22e au dernier classement de la Fifa), le Sénégal de Sadio Mané a fini par confirmer son statut de l’un des favoris de cette compétition, réussissant à redresser la barre assez rapidement après avoir été «secoué» au terme de son unique défaite concédée jusque-là dans ce tournoi face à l’Algérie. Les Sénégalais, qui seront privés des services de l’imposant défenseur central Kalidou Koulibaly (Naples/Italie), suspendu pour cumul de cartons, vont chercher à prendre leur revanche et à remporter le premier trophée de leur histoire, 17 ans après leur défaite en finale de la CAN-2002 face au Cameroun (0-0, aux t.a.b : 2-3) à Bamako. C’était la seule finale que les Lions de la Téranga ont disputée jusque-là dans leur histoire.