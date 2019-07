CAN-2019, L’EN en finale : Une volonté guerrière

Riyad Mahrez, auteur d'un superbe coup franc inscrit dans le temps additionnel (90’+4’), a propulsé l'Algérie en finale de la Coupe d'Afrique des nations-2019, dimanche soir au Cairo-Stadium, où le onze national s'est brillamment imposé face au Nigeria (2-1).

Alors que les deux équipes étaient à égalité (1-1) et que l'on s'acheminait vers les prolongations, Smaïl Bennacer est «descendu» sur la ligne des 18 yards. Une occasion en or pour les hommes de Djamel Belmadi. Mahrez tire et envoie la balle au fond des filets adverses. Un but synonyme de victoire et de qualification de l'Algérie pour la troisième finale de son histoire, après celle de 1980 au Nigeria (défaite 3-0 face au pays hôte) et en 1990 en Algérie (victoire face au Nigeria 1-0).

Auteurs d'un match héroïque, les joueurs algériens ont fait preuve d'une bonne maîtrise de jeu et d'une grande solidarité, dominant nettement leurs adversaires nigérians, surpris par la combativité et la vivacité des coéquipiers de Youcef Belaïli, étincelant durant tout le match. Durant la première mi-temps, l'Algérie a littéralement pris les rênes du match, s'offrant de nombreuses opportunités de but par Bounedjah (7’, 29’ et 36’), Bennacer (10’) et Bensebaïni (15’), avant d'ouvrir la marque sur un but inscrit contre son camp par William Ekong (40’), sur un joli retrait de Mahrez, bien servi par Belaïli. Au retour des vestiaires, le jeu devient plus équilibré. L'arbitre gambien Gassama, après avoir consulté la VAR, accorde au Nigeria un penalty pour faute de main de Mandi, transformé par Odion Ighalo à la 73e minute. Loin de baisser les bras, les coéquipiers de Mahrez, désigné homme du match, accentuent la pression et faillirent inscrire le but de la victoire par Feghouli (88’) et surtout Bennacer (90+2’), dont le tir puissant est allé s'écraser sur la barre transversale. Deux minutes plus tard, Mahrez délivre tout le monde en transformant imparablement un coup franc dans les derniers instants du match. En finale, prévue vendredi au Caire, l'Algérie affrontera le Sénégal, tombeur plus tôt dans la journée de la Tunisie (1-0 après prolongations).