France : La fête des Algériens était totale

Si l'avenue des Champs-Elysées recevait au cours de la matinée les Français, leur Président et ses invités pour le défilé du14 juillet, fête nationale française, dans la soirée elle a été le théâtre d'une fête totale des Algériens qui sont venus célébrer la victoire et la qualification de leur équipe nationale de football en finale de la coupe d'Afrique des nations (CAN). A peine quelques minutes se sont passées après le but d'anthologie de Riad Mahrez qui a qualifié la sélection algérienne à la finale de la CAN, 29 ans après, que les supporters des «Fennecs» ont commencé à affluer vers les Champs-Elysées sans se donner rendez-vous.

Les Algériens, enveloppés de drapeaux vert, blanc et rouge, fusaient de toute part en voitures, scooters, vélos ou à pieds en criant «One, two, three, viva l'Algérie». Pourtant, toutes les stations de métro aux alentours de l'avenue des Champs-Elysées étaient fermées sur demande de la préfecture de police en raison, a-t-on expliqué, de la fête du 14 juillet et de la coupe d'Afrique des nations. Une heure après la fin du match au Caire, la principale avenue de Paris était bouclée, bloquée où il y avait beaucoup plus de véhicules de tourisme ou utilitaires, des fourgons et des scooters que de personnes, sous l'œil vigilant d'un dispositif sécuritaire très renforcé. Les klaxons, les youyous de joie, les danses, les chants, les pétards, les fumigènes et même les feux d'artifices étaient au rendez-vous de cette liesse incommensurable qui donnait l'impression que Paris n'était plus la capitale française et le tapage nocturne n'était plus interdit. Les innombrables drapeaux algériens étaient également soutenus par des drapeaux tunisiens, marocains et palestiniens qui se sont invités à la fête, au moment où les Français assistaient au festival traditionnel des feux d'artifices à la tour Eiffel.

D'ailleurs, après minuit, ils se sont dirigés vers les Champs Elysées comme pour compléter la soirée dans la joie qui était partout, même chez les touristes. Plusieurs personnes ont attesté que jamais une victoire de l'Algérie en coupe d'Afrique des nations n'a été fêtée de la sorte par les membres de la communauté nationale qui, dans la joie, ont exprimé leur fierté d'avoir des joueurs de talent, une équipe nationale de qualité et un entraîneur compétent.

Les noms de Mahrez et de Belmadi étaient les plus cités et scandés dans cette soirée inoubliable. Contrairement à la dernière manifestation du genre de jeudi dernier où des incidents ont éclaté, la soirée s'est passée dans une ambiance festive et dans le calme, mis à part la tentative d'infiltration d'un groupe de black-blocs mais qui a été tout de suite repéré par les services de sécurité. Partout ailleurs en France, dans les grandes villes ou cités où il y a des membres de la communauté algérienne, il y avait fête, a-t-on indiqué.



282 personnes interpellées



Des groupes masqués ont profité de la situation pour entacher la victoire des «Fennecs» Le ministère de l’Intérieur a annoncé hier l’interpellation de 282 personnes suite aux incidents qui se sont produits en marge des manifestations de joie en France des supporters algériens.

Des milliers d’Algériens sont sortis dans la nuit de dimanche à lundi dans les rues de nombreuses villes de France pour fêter la qualification de l’Algérie en finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) qui a pris le dessus (2-1) contre le Nigeria en demi-finale. Parmi les personnes interpellées, 249 ont été placées en garde à vue, selon un bilan établi à 6h du matin. Le ministère précise que ces interpellations sont «essentiellement» liées aux incidents en marge des célébrations de la victoire de l’Algérie, mais comptent aussi certains débordements de festivités de la fête nationale française du 14 juillet. Pour sa part, le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, a remercié dans un tweet les services de sécurité pour avoir contenu «les violences et d’appréhender leurs auteurs». Alors que tout se déroulait dans une ambiance de fête, des groupes masqués ont profité de la situation pour entacher la victoire des «Fennecs». La presse signale des débordements qui ont eu lieu à Marseille, Paris et Lyon.

Elle évoque des heurts à Marseille au cours Belsunce et à la Canebière peu après minuit, où la préfecture a interdit les accès au Vieux-Port, et des voitures brulées à Lyon après des échauffourées entre la police et des groupes de jeunes. Plusieurs commerces et mobiliers urbains ont été saccagés par des casseurs. A Paris, des black-blocs cagoulés se sont infiltrés après minuit dans la foule pour jeter des projectiles sur la police et créer une tension.

Les forces de sécurité ont fait usage de gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Plus d’une cinquantaine de personnes ont été interpellées à Paris et 202 ont fait l’objet de vidéo-verbalisation pour des conduites dangereuses de véhicules.