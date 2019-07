CAN-2019, Commentaires de presse : Fabuleux !

La presse algérienne fêtait hier la qualification de l'équipe nationale de football pour la finale. «L'Algérie bat le Nigeria et va en finale, c'est l'extase !» écrit l'Expression, pour qui «la route vers la deuxième étoile est en bonne voie», soulignant la domination des hommes du sélectionneur Djamel Belmadi durant la majeure partie de la rencontre, avec une possession de balles en leur faveur de 64%.

«Le rêve continue», ajoute le quotidien francophone dans un des ses commentaires, analysant le parcours sans faute des coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez qui ont étonné tout le monde par la qualité de leur jeu, mais aussi et surtout par «une combativité sans faille» sur le rectangle vert. Pour sa part, El Moudjahid titre en utilisant un jeu de mots : «Verts la consécration». «En abattant les (Super) Aigles, hier, les Verts ne se sont pas seulement imposés comme d'excellents chasseurs, mais c'est aussi une manière de dire aux autres qu'ils n'ont pas le vertige des hauteurs !», poursuit le rédacteur de l'éditorial, soulignant que «cette brillantissime victoire leur ouvre toutes grandes les portes d'une finale royale qu'ils espèrent gagner, pour rendre heureux tout un peuple, comme ils l'ont promis». «On tient notre finale», «Et le rêve est devenu une belle réalité pour le grand bonheur d'un peuple qui a pourtant son avenir social comme principale préoccupation», rappelle Le Quotidien d'Oran, rendant hommage aux joueurs et staff technique qui ont tenu leurs promesses, celles de rendre heureux les millions d'Algériens dont les yeux étaient rivés sur leurs téléviseurs. Dans son analyse du match, le quotidien retient surtout une «domination incontestable des Algériens qui ont reflété fidèlement les convictions de l'équipe et surtout d'un entraîneur (Djamel Belmadi) qui a cru en son groupe et l'a mis en confiance, à l'image d'un vrai capitaine Riyad Mahrez, auteur de la délivrance, par un superbe coup-franc à la dernière minute, dans un idéal débat très disputé et indécis». «Fabuleux! Les Verts retrouvent la finale de la CAN, une performance que personne n'attendait», renchérit Liberté, vingt-neuf ans après leur sacre en Algérie, remporté sur une réalisation de Chérif Oudjani face au... Nigeria. Pour le quotidien francophone, «la détermination des Verts tout au long d'une palpitante rencontre leur a permis de croire jusqu'au bout et de s'offrir une finale, vendredi contre le Sénégal». «La finale du collectif algérien est un exploit, grâce à un parcours inédit conclu en demi-finale par un pied magique de Mahrez dans le temps additionnel qui a envoyé les Algériens à leur troisième acte finale de leur histoire», écrit encore le journal. El Watan abonde dans le même sens : «Héroïque !», «Jusqu'au bout du suspense», ou «Qualification amplement méritée, eu égard à un parcours époustouflant depuis le début de la CAN», écrit le journal qui a relevé la détermination des joueurs algériens comme un groupe très soudé dans tous ses compartiments et déterminé à aller jusqu'au bout, avec la même hargne et volonté, guidé par un Riyad Mahrez auteur du but de la délivrance face au Nigeria, son troisième dans le tournoi et le sixième en phase finale d'une CAN, égalant du coup le record de Lakhdar Belloumi. Le journal arabophone Al Khabar est allé lui loin dans son euphorie, sous le titre: «Le peuple veut la Coupe d'Afrique», ajoutant que la sélection algérienne était «à un pas d'inscrire son nom, encore une fois, dans l'histoire». «Félicitations !», écrit de son côté Echourouk, joignant une photo de la joie indescriptible de Riyad Mahrez après son but sur un coup-franc «mortel» qui a rendu l'espoir aux 40 millions d'Algériens. Le quotidien rappelle que l'équipe algérienne jouera vendredi sa 3e finale de CAN, après celles de 1980 contre le Nigeria à Lagos et 1990 contre le même adversaire à Alger. Enfin, le quotidien Echaâb évoque le parcours «combattant» des Verts qui se sont armés d'une «grande volonté», ce qui leur donne le droit de «rêver d'une seconde étoile après celle de 90».



Très intense



La presse égyptienne a été unanime à saluer la qualification de l’équipe algérienne. «L’Algérie en or», écrit le journal Al-Ahram Al-Massaï, saluant la performance des coéquipiers du capitaine des «Verts» Riyad Mahrez, auteur du but de la victoire sur coup-franc direct dans le temps additionnel (90e+5). «L’équipe algérienne a réussi l’exploit du football arabe en arrachant avec brio sa qualification pour la finale, prouvant que l’âge d’or du football algérien est ressuscité», poursuit ce journal fondé en 1990, année du seul et unique trophée remporté à domicile par l’Algérie. Et d'enchaîner : «Belmadi permet à l’Algérie de retrouver son lustre d’antan». «Après l’élimination de la Tunisie, l’Algérie porte haut l’emblème des pays arabes à la CAN», souligne en Une le journal sportif Akhbar Al-Riyadha, avec une photo rassemblant Feghouli, Mahrez et Bounedjah. «Le parcours réalisé jusque-là par l’Algérie est semblable à une épopée, puisque l’équipe n’a concédé aucune défaite», avant de considérer la finale de vendredi prochain face au Sénégal «comme une bataille entre les Guerriers algériens et les Lions pour le sacre final». «Les Guerriers du désert font chuter les Aigles du Nigeria», écrit pour sa part le quotidien Al-Masry Al-Yaoum qui s’attend à une finale «très intense». Le célèbre quotidien égyptien Al-Ahram a évoqué lui «un cadeau de Mahrez dans le temps additionnel qui permet à l’Algérie d’atteindre la finale après 29 ans d’attente», estimant que «les Verts méritent amplement d’animer la finale» de la 32e édition. «Les monstres arabes assomment le Nigeria dans les dernières secondes», écrit de son côté Al-Khabar dans un article consacré à cette demi-finale. «L’équipe algérienne a produit le plus beau jeu parmi l’ensemble des équipes participant à cette compétition. Les Guerriers du désert méritent de passer en finale», ajoute Al-Khabar. Enfin, le journal Al-Massa n’a pas tari d’éloges sur Riyad Mahrez, «la star algérienne, auteur d’un but assassin qui propulse son équipe en finale». «Mahrez le talentueux fait plaisir aux coeurs arabes», poursuit le quotidien dans son titre à la dernière page. «L’Algérie a refusé l’idée de voir le monde arabe sans représentant en finale, arrachant avec brio une qualification méritée au dernier stade de l’épreuve (...) Les joueurs algériens ont fait preuve d’un esprit combatif et d'une prestation d’hommes lors de ce Mondial africain».



Mahrez, le « héros », et Belmadi, « l’architecte »



La presse française a encensé Riyad Mahrez le «héros» et Djamel Belmadi «l'architecte» suite à la victoire de l'Algérie. Avec un gros titre «Mahrez, le feu d'artifice», le quotidien du sport L'Equipe a souligné dans son édition d’hier que «c’est grâce à un coup franc direct de leur star et capitaine que les Fennecs disputeront leur première finale de Coupe d'Afrique des nations depuis vingt-neuf ans», un coup franc, a-t-il fait observer, «déjà entré dans la mémoire collective de l’autre côté de la Méditerranée». Par ailleurs, L'Equipe évoque dans un autre article «Jour de fête nationale et victoire de l'Algérie : en France, une soirée de communion», la fête des Algériens de France à Paris. «Les supporters des Fennecs ont fêté leur qualification autour de l'Arc de Triomphe. Un peu plus loin, on célébrait la fête nationale française. Deux fêtes nationales en même temps, les touristes présents sur les Champs-Elysées n'en demandaient pas tant, et à voir les visages surpris, plusieurs semblaient même ignorer la tenue, en ce soir de 14 juillet, des demi-finales de la CAN», a-t-il écrit. France Football a estimé lui que Mahrez a marqué «l'un des buts les plus importants de sa carrière dimanche soir, et avec la manière». «Le milieu de terrain offensif de Manchester City a offert la victoire (2-1) à l'Algérie en demi-finale de la CAN contre le Nigeria d'un somptueux coup franc enroulé du pied gauche, le tout à la dernière minute du match», a-t-il décrit. Le site de BFM-RMC-Sport a noté pour sa part que l'Algérie «aura su se remettre d'une non qualification pour la dernière Coupe du monde et des remous à sa tête pour s'offrir une première finale de CAN depuis 1990... date de son unique sacre à ce jour», évoquant le «bijou» de Riyad Mahrez le «héros» et «l'architecte» Djamel Belmadi qui «a réussi son pari». «Nommé en août 2018 (...), le sélectionneur aura mis fin à cinq années difficiles et fait de cette équipe pleine de dribbleurs et joueurs techniques un roc», a-t-il écrit. Pour Le Monde, les «Z’hommes» ont vaincu, mettant en exergue que «le jour de gloire est enfin arrivé en sélection pour la pépite algérienne, Riyad Mahrez». «L’Algérie s’est qualifiée, dimanche 14 juillet, pour la finale de la Coupe d’Afrique des nations après avoir battu le Nigeria (2-1) dans les dernières secondes du match. Une première depuis 1990, l’année où les Fennecs avaient remporté sur leurs terres leur seul tournoi», a-t-il écrit, soulignant que les Verts ont maîtrisé la demi-finale face à des «Super Eagles» qui «n’ont jamais su prendre leur envol».