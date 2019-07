CAN-2019, battant le Nigeria 2 - 1, l’Algérie en finale : vers la consécration !

Les Algériens ont fait un match très sérieux, face à un redoutable adversaire. Soutenus par un large public, les Verts n’ont pas tardé à se mettre en évidence, dans cette partie. En effet, les camarades de Mahrez, évoluant dans une configuration tactique de base plutôt offensive (4-5-1 échelonnée en 4-1-4-1 et 4-3-3 en situation de possession de balle), ont d’emblée pris l’initiative du jeu à leur compte. Opérant un pressing haut et permanent, les poulains du coach Belmadi ont pris à la gorge leurs adversaires. 7’, Bounedjah alerte une première fois le portier des Super Eagles. Idéalement servi par Belaïli au second poteau, l’avant-centre de l’EN manque lamentablement le cadre. 16’, Bensebaïni reprend de la tête le coup franc bien botté par Bennacer. Le cuir est passé à peine sur la transversale. 29’, Bounedjah réalise l’essentiel en éliminant Omeruo, mais échoue face à Akpeyi. 36’, en coupant la trajectoire de la balle face à Mahrez, Collins à failli tromper son propre gardien. 40’, l’Algérie parvient à prendre logiquement l’avantage, en trouvant le chemin des filets. Suite à une incursion de Mahrez, Ekong trompe son portier en voulant détourner le centre de l’attaquant de Manchester City. Les Algériens rentrent ainsi aux vestiaires avec un léger avantage à la marque, après une mi-temps pratiquement parfaite face à un adversaire, plutôt observateur. L’unique occasion notable des protégés du technicien allemand Gernot Rohr est signée Ighalo. Son tir croisé au second poteau est passé tout près (39’). La seconde période est repartie sur les mêmes bases que sa précédente, avec toutefois un peu moins d’intensité. Face à un adversaire attentif, qui compte beaucoup plus sur les erreurs de son adversaire pour placer des contre-attaques rapides, les Verts ont fait l’essentiel du jeu, pratiquement. À ce moment, l’arbitre de la partie, le Gambien Gassama, décide de se mettre de la partie en accordant un penalty au Nigeria (72’), suite à une main tout à fait involontaire de Mandy sur un tir anodin d’Iwobi. Une situation beaucoup plus évidente fut jugée en défaveur des Tunisiens, lors de la première demi-finale. Ighalo exécute la sentence et remet les deux teams à égalité. Une réalisation qui remet dans le game les Super Eagles, jusque-là dominés par les Verts. Les deux formations se sont par la suite rendu coup pour coup. 87’, le tir d’Henry passe sur la transversale. 89’, Feghouli, en pleine surface, ne parvient pas à cadrer. 90’, le tir puissant de Bennacer est repoussé par la transversale. Les protégés de Belmadi continuent d’y croire et poussent de plus belle. 94’, Mahrez délivre tout le monde et redonne l’avantage aux Algériens. Un coup franc magique du capitaine, qui envoie l’EN en finale. L’Algérie retrouvera le Sénégal, vainqueur un peu plus tôt dans la journée de la Tunisie (1-0 après prolongations). Le match aura lieu vendredi prochain à 20h au Cairo Stadium.

Rédha M.

Echos du Caire

SÉCURITE : Un dispositif sécuritaire impressionnant a été mis en place aux abords de l’enceinte cairote et à l’entrée du stade international du Caire. Les autorités locales ont mobilisé des troupes d’intervention et des policiers pour sécuriser cette demi-finale. D’habitude, se sont les matchs de l’Egypte, pays hôte éliminé en 1/8es de finale, qui nécessitaient cette sécurité accrue. Un volontaire a déclaré à propos de ce sujet : «Quand l’Algérie joue, on se prépare comme si c’était l’Egypte».

SOUTIEN : La majorité des Egyptiens ont déjà choisi leur camp de ce soir : «L’Algérie est en train de réussir son tournoi par la plus belle des manières. Vous méritez de remporter le trophée, nous allons vous encourager face au Nigeria. Nous souhaitons tous une finale 100% arabe face à la Tunisie», nous a déclaré un fonctionnaire égyptien. Le stade sera marqué par la présence de milliers de supporters égyptiens, qui avaient acheté leurs billets pour cette demi-finale avant même le début de la compétition, eux qui espéraient voir l’Egypte atteindre ce stade de la compétition.

SUPPORTERS : Les fans algériens transportés par des vols charters pour assister à cette demi-finale, ont rallié la capitale égyptienne dès hier à l’aube. Le dernier vol est arrivé durant l’après-midi, avec à son bord le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim Bernaoui. Avant d’aller au stade, les supporters algériens ont effectué une virée aux Pyramides du Gizeh, créant une folle ambiance. Il devrait avoir 10.000 supporters algériens présents ce soir au mythique stade du Caire. L’opération sera renouvelée en cas d’une éventuelle finale, prévue vendredi 19 juillet.

RÉCUPÉRATION : Les joueurs de l’équipe nationale ont effectué dans la matinée une séance de récupération au stade «Petrosport» du Caire, avec au menu de légères exercices. La récupération constitue une véritable hantise pour le staff technique, notamment après le match intense livré jeudi face aux Ivoiriens, dans des conditions climatiques assez difficiles. Le Nigeria partira avec un jour de récupération en plus par rapport aux Algériens.

PRESSE : Cette demi-finale est couverte sur le plan médiatique par un nombre important de journalistes, africains et européens. Le Madia Center «, communément le centre de presse, est bondé de monde, tous médias confondus : presse écrite, TV, radio. La séance d’entrainement des Verts, effectuée la veille au stade Petrosport, s’est déroulée en présence d’un nombre impressionnant de journalistes, de différentes nationalités.

AFFLUENCE : Si Algérie-Nigeria va se dérouler en présence d’un large public, le match entre la Tunisie et le Sénégal n’a pas attiré la grande foule. Le stade du 30 juin est à moitié vide.