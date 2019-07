FFS : Un état démocratique et social

Le conseil national du FFS, qui s'est tenu vendredi dans sa session ordinaire, a consacré ses travaux à l'analyse de la situation politique du pays dans le contexte de la révolution populaire en cours, et à l'examen des questions organiques du parti dans la perspective de son prochain congrès national. Selon un communiqué, le conseil a adopté une résolution dans laquelle il a mis en exergue le fait que le contexte politique national est en cours de bouleversement, et ce dans un environnement régional préoccupant sur le plan sécuritaire avec des ingérences étrangères à peine déguisées pour s'opposer à tout changement dans le pays qui menacerait leurs intérêts économiques et stratégiques.

C’est dans ce contexte que le conseil a fixé des orientations stratégiques pour guider l'action du parti pour faire aboutir son projet politique de construction d'une Algérie libre et démocratique au service des citoyens, est-il ajouté.

Sur le plan international, il noté que certains régimes dictatoriaux ne veulent pas l'aboutissement du mouvement révolutionnaire par crainte de contagion et de déstabilisation de leurs régimes.

Le Conseil national encourage aussi le dialogue pour engager une période de transition démocratique, et s’attelle à l'organisation d'une conférence nationale souveraine. Enfin, le Conseil fixe la date du 6e congrès aux 27,28 et 29 septembre prochain.