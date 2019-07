Youcef Belmehdi à Constantine : « Les imams doivent adopter un discours modéré et rassembleur »

Le ministre des Affaires religieuses et des Waqfs, Youcef Belmehdi, était hier à Constantine pour une visite de travail et d’inspection, la première dans la capitale de l’Est depuis sa nomination, où il a présidé la cérémonie de sortie de la 3e promotion issue de l’institut de formation des cadres de l’administration des Affaires religieuses et des Waqfs, organisée à la maison de la Culture Malek-Haddad.

Lors de son allocution inaugurale, le ministre est revenu sur les missions dévolues à l’imam, que ce soit sur le plan éducatif, moral ou culturel. Rappelant l’important rôle joué par les mosquées et les zaouïas dans la sensibilisation du peuple algérien à la nécessité de sortir du joug colonial, l’orateur a exhorté les 28 enseignants d’école coranique et 17 imams, à marcher sur les pas de leurs aînés, en adoptant un discours religieux modéré et rassembleur, afin de renforcer la cohésion nationale et de prémunir le pays contre les manœuvres visant à ébranler son unité. Au cours de sa tournée, M. Youcef Belmehdi, accompagné par les autorités locales civiles et militaires, s’est recueilli sur la tombe de père du réformisme algérien Abdelhamid Benbadis. Il s’est également rendu à la nouvelle ville Ali-Mendjeli, au niveau de laquelle il a procédé à l’inauguration d’une mosquée, ainsi qu’à l’inspection du chantier du centre culturel islamique, sis au cœur de la mégapole, et dont la réalisation a enregistré un retard conséquent.

Conçue selon une architecture inspirée de l’art arabo-musulman, cette infrastructure, doté d’une enveloppe financière initiale de 235 millions de dinars, comprend 2 bibliothèques d’une capacité respective de 200 et 825 places, une salle de conférence, de nombreuses salles de classe, ainsi que d’une galerie d’exposition, des ateliers culturels, un espace internet et des salles d’initiation à l’informatique. Une fois réceptionné, celui-ci devra remplacer celui actuellement ouvert à la rue Tatache-Belkacem (ex-rue de Thiers).

Issam B.