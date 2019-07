M’sila : 40 personnes devant le juge

Quarante personnes, cinq travailleurs de l’université, cinq de l’agence de wilaya CNAS et 30 entrepreneurs comparaissent hier devant le juge d’instruction près le tribunal de M’sila pour corruption, apprend-on de source judiciaire. La même source a précisé que 22 personnes parmi les mis en cause dans des affaires de corruption sont accusées de «faux et usage de faux de documents officiels publics», de «délit d’établissement et utilisation de certificats attestant de faits inexacts» et d'«abus de fonction». Les inculpés mettaient à jour les dossiers des entrepreneurs et remettaient à ces derniers des documents attestés leur permettant de soumissionner pour des appels d’offres nationaux pour la réalisation de projets publics, a précisé la même source qui a indiqué que les mises à jour s’appuyaient sur des attestations universitaires falsifiées.

Aussi, 22 des mis en cause ont été placés samedi en garde à vue en attendant leur comparution devant le juge d’instruction, a-t-on indiqué de même source.