Le ministre de l’Énergie rassure : «Nous pouvons couvrir largement la demande d’électricité cet été»

«Le centre de recherche nucléaire de Draria, créé en avril 1989, a pour but la recherche et le développement des compétences dans le domaine du nucléaire», c’est en ces termes que le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, s’est exprimé, hier, lors d’une visite guidée où il a reçu une série d’explications sur le fonctionnement du réacteur de recherche, de développement technologique et de formation «Nour» d’une puissance de 1 mégawatt (MW). M.Arkab a indiqué, dans ce sillage, qu’à présent notre pays possède des compétences hautement qualifiées dans ce domaine. «À travers cette visite, j’ai voulu venir à la rencontre de ces anonymes qui ont consacré leur vie à la recherche», a-t-il fait savoir, ajoutant que ces derniers ont permis à notre pays d’atteindre un haut niveau dans l’utilisation de l’énergie nucléaire civile à des fins strictement pacifiques. Il a souhaité que dans les prochaines années notre pays puisse produire de l’électricité à partir du nucléaire. «Actuellement, en Algérie, nous produisons de l’électricité par le biais du gaz naturel», a-t-il mis en évidence avant de préciser que nous produisons 144 milliards de m3 de gaz naturel, dont 45 milliards de m3 uniquement destinés pour notre consommation intérieure dont 20 milliards de m3 pour la production d’électricité. Le ministre a mis à profit cette opportunité pour rassurer les Algériens sur la disponibilité de l’électricité en cette période estivale. «Avec une production de plus de 15.000 MW, nous avons les moyens de couvrir largement la demande d’électricité, toutefois je lance un appel pour consommer sans gaspiller», a-t-il soutenu avant d’annoncer que la nouvelle loi sur les hydrocarbures est toujours en cours d’étude. «Cette nouvelle mouture vise à encourager la venue des investisseurs étrangers. Actuellement 26 partenaires de 18 nationalités travaillent dans ce secteur», a-t-il révélé. Au cours de la visite de la salle des commandes du réacteur, M. Arkab a écouté un exposé sur le fonctionnement du centre. Ce dernier est un établissement public à caractère spécifique s’étendant sur une superficie de 35 ha et l’un des quatre centres régis par le Commissariat à l’énergie atomique (COMENA). L’établissement a pour objectif la valorisation des matériaux liés au développement des procédés de fabrication d’éléments combustibles et l’exploitation du réacteur. Le site emploie 123 chercheurs ainsi que 146 agents de maîtrise technologique et d’exploitations d’installations nucléaires.

Le site qui est essentiellement tourné sur la recherche et le développement compte des résultats prometteurs tels que le dépôt de plusieurs brevets d’invention, des publications et des communications internationales, l’organisation de manifestations scientifiques notamment parrainées par l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA). Enfin, il convient de signaler que 2 doctorants du CRND ont soutenu et 19 autres sont en cours de thèses (dont un en Russie depuis 2014).

Sami Kaïdi