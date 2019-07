Décès de l’ancien président argentin : le ministre de la Communicationsigne le registre de condoléances

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Hassane Rabehi, a signé, hier au siège de l'ambassade d'Argentine, au nom du chef de l'État, Abdelkader Bensalah, le registre de condoléances, suite au décès de l'ancien président argentin, Fernando de la Rua. «Nous avons appris, avec une profonde affliction, la nouvelle de la disparition, le 9 juillet 2019, de Fernando de la Rua, ancien président de la République de l'Argentine. En cette douloureuse circonstance, j'adresse au nom du Chef de l'État, Abdelkader Bensalah, au nom du peuple algérien, du Gouvernement et en mon nom personnel, mes sincères condoléances et mes profonds sentiments de compassion et de solidarité, à la famille du défunt», a écrit M. Rabehi. «L'Argentine a perdu en M. Fernando de la Rua un grand homme politique connu pour ses principes et son long parcours de militant et son dévouement au service de son peuple et du progrès de son pays», a-t-il poursuivi, soulignant que le défunt avait «un rôle capital dans la vie politique en Argentine, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire de son pays, ce qui lui a valu le respect et l'estime de tout les peuples du monde».