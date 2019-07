5 terroristes arrêtés à Batna : Ils planifiaient des attentats

Des opérations menées entre les 3 et 7 juillet par des détachements de l'ANP, en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale, ont permis l'arrestation de cinq éléments de soutien aux groupes terroristes à Batna (5e RM). Après enquêtes approfondies, ces éléments de soutien se sont avérés des terroristes non recherchés, qui planifiaient des attentats contre les manifestants pacifiques à travers le pays, en utilisant des explosifs. Il s'agit, en l'occurrence, des dénommés A. Wail, B. Aymen, M. Khaled, M. Saad et M. Abderrahmane. Par ailleurs, suite à des opérations distinctes menées le 13 juillet à Djanet (4e RM), In-Guezzam et Bordj Badji Mokhtar (6e RM), des détachements de l'ANP, en coordination avec les garde-frontières, «ont appréhendé 21 orpailleurs et saisi divers matériels. Dans le même contexte, des garde-côtes ont saisi, à Béni-Saf (2e RM), 30 kilos de kif traité, tandis que des détachements de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, lors d'opérations menées distinctement, à Ouargla (4e RM), Béchar (3e RM) et Tamanrasset (6e RM), deux narcotrafiquants et saisi 2,9 kilos de kif traité et 31.319 comprimés psychotropes».