Atteintes aux droits de l’enfant : 350 signalements communiqués aux juges des mineurs

La déléguée nationale à la protection de l’enfance et présidente de l'Organe national de la protection et de la promotion de l'enfance (ONPPE), Meriem Cherfi, a fait état, hier, de la réception, durant la période allant du 1er janvier au 13 juillet, de 760 signalements d'atteinte aux droits de l'enfant, dont 350 ont été communiqués aux juges des mineurs, car exigeant «la protection judiciaire», alors que 380 ont été transmis aux services en milieu ouvert, à travers le territoire national, exigeant un traitement social.

«Les autres ont été traités en coordination avec les secteurs concernés», a précisé M. Cherfi, dans une déclaration à la veille de la célébration de la Journée nationale de l'enfant. Les services en milieu ouvert relevant du ministère de la Solidarité nationale, composés d'experts, d'éducateurs, d'assistants sociaux et de psychologues, ont pour mission d'assurer une protection sociale aux enfants au niveau local, et ce en coordination avec les instances et les établissements concernés par la protection de l'enfance. Le service du milieu ouvert assure le suivi de la situation des enfants en danger, à travers la prise de mesures nécessaires, et offre, parfois, son assistance à la famille de l'enfant en question, en coordination avec les juridictions compétentes, à l'instar des directions locales de l'action sociale. Les 760 signalements concernent l'atteinte aux droits de 1.394 enfants et ont été reçus via le numéro vert «11/11», le courrier électronique ou même l'intervention directe de l'Organe.

Concernant la tranche d'âge de ces enfants, Mme Cherfi a fait savoir que 409 enfants ne dépassent pas les 6 ans, 713 autres âgés entre 7 et 13 ans et 272 entre 14 et 18 ans, ajoutant que sur ces signalements, émanant de citoyens, voire des enfants eux-mêmes portent essentiellement sur des maltraitances, de la violence, de l'exploitation économique, l'abandon et la mendicité.

À cette occasion, Mme Cherfi a rappelé les mesures relatives aux dispositifs de signalement mises en place par l'ONPPE, conformément aux dispositions de la loi de 2015, relative à la protection de l'enfance, à l'instar du numéro vert (11/11) et du courrier électronique pour recevoir les signalements des cas d'atteinte aux droits de l'enfant, outre la mise en place d'une cellule composée de psychologues, de sociologues et de juristes.

Dans le même contexte, Mme Cherfi a annoncé que l'ONPPE lancera, à la prochaine rentrée sociale, une étude de terrain sur l'exploitation économique des enfants, en collaboration avec des laboratoires universitaires, afin d'évaluer la situation réelle de ce phénomène, outre l'installation d'une commission thématique chargée de l'éducation. L'ONPPE lancera, durant le dernier trimestre 2019, un Prix de la créativité et des compétences en matière de protection de l'enfant ouvert à tous les enfants pour le développement de leurs capacités et l'encouragement de leur créativité.