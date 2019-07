Bordj Bou-Arréridj : 36 nouveaux médecins spécialistes recrutés

Le secteur de la santé et de la population dans la wilaya de Bordj-Bou-Arreridj vient de renforcer son encadrement médical avec 36 médecins spécialistes, a-t-on indiqué hier à la Direction de la santé et de la population (DSP). Le recrutement de ces praticiens spécialistes permettra de mettre fin au déficit signalé dans les différentes structures sanitaires de la wilaya, particulièrement à l’hôpital mère-enfant et à Lakhdar-Bouzidi situés au chef lieu de wilaya, a-t-on précisé.

L’établissement mère-enfant a été renforcé de trois spécialistes en gynécologie obstétrique, en attendant le recrutement d’un 4e praticien, a indiqué la même source, soulignant que l’objectif étant de six gynécologues pour cette structure de santé.

Des praticiens spécialistes en cardiologie, neurologie, chirurgie pédiatrique, néphrologie, ophtalmologie et un spécialiste en radiologie, ont été affectés à l’établissement hospitalier Lakhdar-Bouzidi.

Le même secteur, a-t-on souligné, a bénéficié dans le cadre de cette opération de trois médecins spécialistes en réanimation affectés aux établissements hospitaliers des communes de Bordj-Bou-Arreridj, de Medjana et de Ras El Oued, en plus de la signature de conventions avec des médecins du secteur privé pour assurer des permanences visant une meilleure prise en charge permanente des malades et la réduction du délai d’attente des rendez-vous pour des interventions chirurgicales. Les hôpitaux des localités de Mensoura et de Bordj Ghedir ont également bénéficié de 4 techniciens supérieurs en radiologie, ce qui permettra au plus grand nombre de patients de profiter des services des équipements de scanner et de radiologie, ont fait savoir les responsables de la DSP.