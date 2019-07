Université Alger 3 : Vers la généralisation de l’e-administration

«Quelque 13.000 étudiants de la promotion 2018-2019 ont obtenu des diplômes de licence et master dans différentes spécialités. De même que nos facultés ont enregistré avec succès, la soutenance de plus de 350 thèses de doctorat et de plus de 70 habilitations scientifiques ». Tels sont les résultats enregistrés, annoncés par le recteur de l'Université Alger 3, M. Cheriet Rabah. S’exprimant à l'occasion de la cérémonie de clôture de l'année universitaire 2018/2019 qui s’est déroulée au siège du rectorat à Dely Ibrahim, M. Cheriet a fait remarquer que cette année s’est déroulée en un contexte assez particulier, c’est-à-dire les événements vécus par le pays qui ont, pour ainsi dire, bouleversé le calendrier pédagogique de l’ensemble des universités du pays. Cependant, selon lui, les manifestations et l’engagement politique des étudiants n’a pas affecté le déroulement des études, malgré quelques aléas en matière d’absentéisme enregistré. «Les examens se sont déroulés comme prévu. On a réussi à clôturer l’année dans les meilleures conditions», a, dans ce contexte, affirmé le recteur.

Partant de ce constat, le recteur s’est montré optimiste quant à la situation de stabilité qui a marqué les quatre établissements qui composent l’université Alger 3. En effet, selon lui, bien que fort engagés dans le débat démocratique, les étudiants se sont néanmoins présentés aux examens de fin d’année. Il affirme également que le rectorat était ouvert, tout au long de l’année, au dialogue avec toutes les composantes de la famille universitaire pour trouver des solutions tout azimut à d'éventuels problèmes, dans l'intérêt de l'université et de la société. Reste que, dorénavant, comme il le préconisera, les étudiants et les professeurs devraient se consacrer pleinement au volet pédagogique

Par ailleurs, et évoquant l’opération de modernisation de l’université qui a été entamée il y a plusieurs années déjà, M. Cheriet Rabah a annoncé la généralisation prochaine, de l'administration électronique (e-administration) au niveau de l'université d’Alger, et ce, dans le cadre de la démarche entreprise par celle-ci pour numériser le travail administratif et pédagogique. «La numérisation du travail administratif et pédagogique est déjà largement avancée, de même que beaucoup de prestations ont été fournies en ligne, et ce dans notre démarche de généraliser l'e-administration à l'université dans les meilleurs délais», a-t-il souligné.

Il a indiqué, à ce propos, que la plate-forme «Progress» vient d'être alimentée avec tous les renseignements relatifs aux ressources humaines (étudiants, enseignants et travailleurs) et ceux relatifs aux aspects pédagogiques, ce qui a permis à l'université de procéder aux délibérations via cette plate-forme, cette année, en toute transparence et avec maîtrise, réduisant ainsi les pratiques malsaines et consacrant le principe d'équité et de mérite.

Le recteur a également fait état de l'achèvement de l'opération d'introduction des données relatives à la Bibliothèque nationale (BN) sur le site électronique de l'université et de la réception par la Bibliothèque nationale, des mémoires et thèses sans avoir à se déplacer au Centre de recherche sur l'information scientifique et technique (CERIST) ainsi que de l'entame de la promotion de quatre revues au classement C, «ce qui épargnera aux doctorants et chercheurs de rechercher des plate-formes pour publier leurs travaux», a-t-il tenu à souligner.

Dans le même ordre d’idées, l’universitaire a également annoncé la création au profit de tous les enseignants et étudiants d'adresses mails professionnelles en vue de donner une meilleure lisibilité aux recherches de l'université, ainsi que la tenue de sessions de formation en vue de permettre aux enseignants de s'inscrire sur les moteurs de recherche scientifique, tel que « Google Scholar ». Il y a lieu de rappeler que l'Université Alger 3 est composée de la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté des sciences politiques et relations internationales et celle des sciences de l'information et de la communication, ainsi que de l'Institut d'éducation physique et du sport. Le nombre d'étudiants est estimé à plus de 50.000, toutes spécialités confondues, dont 46.000 en licence et master.

Sarah A. Benali Cherif